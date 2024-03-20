İmamoğlu’na ilginç benzetme

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Eminönü’nde yeni düzenleme ile 13 bin 500 metrekarelik meydan kazandırdıklarını belirten İmamoğlu, 17 bin 500 metrekare alana sahip olan Ragıp Gümüşpala Caddesi’nin de yeniden düzenlendiğini belirterek, “Direklerarası olarak anılan bölgede yer alan Reşat Nuri Sahnesi’ni de yeniden ihya edeceğiz” dedi.

GERİ GERİ GİDEMEZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açılış konuşmasının ardından platforma davet edilen ünlü tiyatrocu Zihni Göktay, Ekrem İmamoğlu’na “Fatih’teki Reşat Nuri Sahnesi’ni bize tekrar kazandırdığınız için çok mutluyum” diyerek şöyle devam etti: “Akşam National Geographic’te gördüm, geri geri gidemeyen tek hayvan, affedersiniz, timsahtır. Timsah yırtıcıdır ama tuttuğunu koparır. Kötü anlamda söylemiyorum. Benim başkanım timsah gibidir. Daima hep ileri...”

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Ekrem İmamoğlu, bu benzetmeye önce şaşırdı sonra gülerek teşekkür etti.

SAVCI GİBİ AÇIKLAMA YAPIYOR

- İMAMOĞLU, Pendik’te yaptığı mitingde ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u para sayma soruşturması üzerinden eleştirdi: “4.5 sene önceki videodan kendine iş aramak. Savcı gibi her gün açıklama yapıyor Adalet Bakanı.”Ekrem İmamoğlu seçmene de “Bu seçim partiler ötesi bir durumdur. Sizler büyük İstanbul ittifakının bireylerisiniz. Sandıkta görev almanızı istiyoruz” diye seslendi.