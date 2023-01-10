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İmamoğlu yorumu: AK Parti de davet etse katılır

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#CHP#Faik Öztrak#İmamoğlu
İmamoğlu yorumu: AK Parti de davet etse katılır
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 07:00

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İYİ Parti kongresine katılıp konuşmasını değerlendirdi.

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İmamoğlu’nun CHP’nin grup toplantısına çağırılıp konuşturulmaması üzerinden gelen eleştirileri de yanıtlayan Öztrak şöyle dedi:

“Sayın İmamoğlu CHP’lidir. Fakat kendisi İYİ Parti’nin de içinde olduğu Millet İttifakı’nın da desteklediği bir belediye başkanımızdır. Bizim tüm belediye başkanlarımız ittifak ortaklarımızın kongrelerine davet edildikliklerinde katılırlar. AK Parti davet ederse oraya da katılırlar. ”

Öztrak, AK Parti’den seçim tarihi açıklamalar için, “Bu nasıl bir parti, her kafadan bir ses çıkıyor. Yönetemiyorlar, savruluyorlar” dedi.

Öztrak, şunları söyledi:

“Tam seçim öncesinde bir siyasi partiye verilen Hazine yardımına tedbir konması, sokakları karıştırmaya yönelik siyasi cinayetlere yol verilmesi, sarayın bu seçimlere de bundan öncekiler gibi müdahale etmek istediğini ortaya koyuyor. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 32 kısım tekmili birden yeni bir Susurluk skandalını yaşıyoruz. Bilhassa bu seçim öncesi sahnelenen oyunun önemli bir parçası da İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik haksız, hukuksuz siyasi operasyonlar. Genel Başkanımızın sözlerini kimse unutmasın. Böyle bir şey yaparsanız, İstanbullunun iradesine çökemeye kalkarsanız cehennemin kapılarını açarsınız. Ekrem Başkanımızı kimseye kaptırmayız.”

 

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#CHP#Faik Öztrak#İmamoğlu

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