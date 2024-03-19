İmamoğlu yenilenen Eminönü Meydanı'nın açılışına katıldı

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Fatih’te İBB Miras sayesinde birçok tarihi eserin tekrar hayata kazandırıldığının altını çizen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "5 yılda Fatih'te ve tüm İstanbul'da bizden önce 25 yıl İstanbul'u yönetenleri biz ne yaptık biliyor musunuz? Burayı ihmal ettikleri için, burayı yok saydıkları için, hepinizin huzurunda onları güzelce bir tuş ettik. Belediyecilikteki üstün becerimizle ve performanslarımızla onları tuş ettik. İcraatla, hizmetle, yatırımla tuş ettik. İstanbul'u talan eden israf ve ihanet şebekelerini yere serdik. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Milletin parasını millete verdik. Milletin parasını millete verdikçe o bir avuç insanın gücü azaldı. Biz bu şehirde; işgallere, ihmallere son verdik. Halka ait alanları, halkın kullanımına açtıkça onların hareket kabiliyetleri azaldı. Biz israfa, ranta, haksız kazanca son verince israf ve ihanetin şebekelerinin nefesi kesildi" ifadelerini kullandı.

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"Onlar anladılar ki biz bu adamla ve bunun ekibiyle, bu anlayışla boy ölçüşemeyeceğiz" diyerek sözlerine devam eden İmamoğlu, “Belediyecilikte bunlarla yarışamayacağız. Pes ettiler pes. Er meydanından kaçtılar. Ne yapmaya çalışıyorlar? Kumpas meydanına çekmeye çalışıyorlar. Kurgulardan, kumpaslardan, kışkırtmalardan medet umuyorlar. Seçim günü yaklaşınca göreceksiniz daha yeni numaraları var. Bak bugünden itibaren 12 gün kaldı seçime doğru mu? Şimdi 12 günde ne yapacaklar? Ekrem'i nasıl alabora ederiz? Nasıl kumpaslar yaparız, nasıl yalanlar uydururuz, mektup mu yazdırırız, yeni montajlar mı yaptırırız, kurgular mı yaparız? İsterseniz gidin Hollywood'ta film çevirin. Bu milleti aldatamazsınız" diye konuştu.