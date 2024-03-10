İmamoğlu Pendik’te konuştu: 10 metro ciğer ister

Haberin Devamı

Ekrem İmamoğlu dün programını Pendik’e ayırdı. İlk olarak kanaat önderleriyle toplantı yapan, daha sonra da miting düzenleyen İmamoğlu, özetle şunları söyledi: “Aynı anda 10 metroyu yapabilmek ciğer ister. İyi bir planlama ister. ‘Biz başladık’ dediğiniz metroların 6 tanesine başlamamıştınız bile. Sadece ihalesini yaptınız, şantiyeyi kurdunuz. İhale edilen metro projelerinin çoğunun projesi yok, kaynağı yok. Metro işini öz kaynağınızla yapabilmek kolay değil. Uzun vadeli borçlanmalar bulursanız, kaynaklar bulursanız mümkün. Biz, tam 1.6 milyar euro bu işlere kaynak bulduk. 10 metro hattını birden yönetmek kabiliyettir.”

Haberin Devamı

İmamoğlu, Sultanbeyli’de de pazar esnafı ve halkla buluştu.

KURUM’A: DALGA GEÇME

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, Murat Kurum’un Kent Lokantaları’yla ilgili “Biz iki gecede yaparız. Çay bardağıyla su, süt vermekle olmuyor işler” açıklamasının hatırlatılması üzerine, “Yapılan iyi hizmetleri al da kopyala. Onlarla dalga geçme. Milletin ihtiyaçlarıyla dalga geçme. Kent Lokantaları’nda 2.5-3 milyon insan yemek yedi. Zaman daraldıkça yapamayacağını anlıyor. Kendini ispat çabasında” yanıtını verdi.