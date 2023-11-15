İmamoğlu: İttifak kurma konusundaki iddiamı son ana kadar devam ettireceğim

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler'de İSKİ Yenikapı Havzası Yatırımları temel atma törenine katıldı. İmamoğlu törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BİZİ TAKİP ETSİNLER VE İZLEMEYE DEVAM ETSİNLER"

İBB Başkanı İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söylemleri hakkında kendisine yöneltilen soruya, "Ben evimdeyim zaten. Belki başkalarıyla karıştırıyordur. O sözlere hiçbir zaman cevap vermedim ama evimdeyim. Evimde çok çalışıyorum. Bugün de evimin Esenler bölümündeyim. Bizi takip etsinler ve izlemeye devam etsinler" dedi.

"EN ÖNEMSEDİĞİM ŞEY, MİLLETİN GÖNLÜNDE KURACAĞIMIZ BÜYÜK İTTİFAKTIR"

İmamoğlu ittifak hakkında yöneltilen soruya, "Hiçbir partinin kendi iç konuşmalarını ya da yorumlarını, ben bir karşı yorum olarak önüme koyup, bunu sizinle konuşmam ve doğru da bulmam. Etik de değil. İşim de değil. Ama ben iddiayla, ısrarla diyorum ki; geçmiş dönem ittifakımız olan ve hala aslında o ittifakın bir belediye başkanı olan Ekrem İmamoğlu olarak söylüyorum ki; son ana kadar ittifak hem siyasi olarak ama aynı zamanda toplumun tabanında ittifakı kurma konusunda çok iddialı birisiyim. Ve bu konudaki iddiamı da son ana kadar devam ettireceğim. Gönül ister ki başta tabanda büyük bir ittifak, sonra da siyasi olarak üst ittifak kurulsun. Ama bir tarafı eksik kalırsa da en önemsediğim şey, milletin gönlünde kuracağımız büyük ittifaktır. Ben ona talibim. Ve bu ittifakın içerisinde sadece birkaç siyasi parti yok. Hangi siyasi görüşte olursa olsun, benim gönlümdeki ittifakın tarifini söylüyorum. İstanbul'da yaşayan 16 milyon insanımızın, başta çocuklarının, evlatlarının, gençlerimizin bir 'Ekrem Ağabeyi', bir 'Ekrem Başkanı' ya da onların tabiriyle, bazen ben de gülerek duyuyorum, 'Eko Başkanı' olmaya talibim. Burada da kimseyi ayırt etmiyorum birbirinden. Bu büyük ittifakı kuracağımıza da inanıyorum" diyerek yanıt verdi.

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"BÜYÜK BİR MÜCADELE VERDİK, VERMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ"

Geçmiş dönemde İBB'ye ait bazı taşınmazların vakıf ve cemaatlere tahsis edildiği konusunda gelen soruyu cevaplayan İmamoğlu, "Ben de süreçleri takip ediyorum. Ne yazık ki bu ve buna benzer, geçmişte yapılmış tahsisler ya da usule uygun olmayan, hakkaniyet içermeyen kurum veya kuruluşlara aktarılan gayrimenkullerimiz, yapılarımız var. Biliyorsunuz ki, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çok büyük bir mücadele verdik, veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bir bölümünü aldık. Hatta bunların bir kısmı daha geçenlerde işte Kadıköy'de açtığımız kız öğrenci yurdu gibi yapılar. Buna devam ediyoruz. Fatih sınırları içerisindeki bu yapıyı da biliyorum. Uzun zamandır bu mücadele sürüyor. Buna karşı gelmek, bunu Meclis'te engellemek ve bu aklın bu şekilde hareket etmesini milletin vicdana sunuyorum tam da yerel seçime giderken. Bakınız; bu akıl, milletini değil, bir avuç insanı düşünmeyi önceleyebilen bir akıl. Yani kimsenin malını mülkünü düşünmüyor. Kimsenin derken, 16 milyon insanın. Ama birkaç insanın mutluluğunu, refahını, konforunu düşünebiliyor. Ben de diyorum ki; 4,5 senedir, 5 seneye yaklaşan bir süre içerisinde, Ekrem İmamoğlu, bir parsel için imar çabasında bulunmuş mu? Ekrem İmamoğlu, bir kuruma veya kuruluşa -siyaseten yakın olsun uzak olsun hiç fark etmez- bir yeri tahsis etmiş mi? Bununla ilgili bir gayret göstermiş mi? Hayır. Tam aksine milletin refahını arttırmak için gayret göstermiş. Biz bunu 'İstanbul modeli', eşitlikçi, sosyal adalet dolu, sosyal huzur dolu, sosyal demokrasiyle bezenmiş bir model olarak tarifliyoruz. Ve çabamız bu yönde. Fatih'teki bu uygulamayı gördüğüm gibi, şunu da söyleyeyim: Fatih Kaymakamlığı'nın birkaç hususta daha, bu şekilde süreçleri geciktirdiğini duyuyorum ve takip ediyorum. Bu konuda da ben hem valimize ve İçişleri Bakanlığına, bu uygulamalarla ilgili, buradan daha yüksek bir denetimle bu kurum, kuruluşları veya başındaki amirleri denetlemelerini buradan gönderiyorum" ifadelerini kullandı.