İmamoğlu: İstanbul’u yürüyerek tanıyın

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Cendere Vadisi’nde Kağıthane Deresi çevresinin kesintisiz bir şekilde yürünüp, bisikletle gezilebileceğini söyleyen İmamoğlu, İstanbulluları kenti yürüyerek tanımaya davet etti. İmamoğlu, “Dere yataklarını işgalden kurtardık ve olası sel baskınlarının da önüne geçtik” dedi.

-ELİMDE SİHİRLİ DEĞNEK VAR: Ekrem İmamoğlu incelemeleri sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. İstanbul’un depreme hazır olmadığı eleştirileri de hatırlatılan İmamoğlu, “Evet, İstanbul depreme hazır değil. Yani İstanbul’da Ekrem’in elinde bir sihirli değnek var... Siz 1999 depreminde bu yana şehri yönetiyorsunuz. Bunun 17 senesinde Türkiye’de iktidardasınız” dedi.

-ÇİLLER’E İMAR İPTALİ DAVASI: Eski Başbakan Tansu Çiller’in Sarıyer’deki arazisiyle ilgili imar iptali kararı da hatırlatılan İmamoğlu, “Geçenlerde desteğini açıklayan Sayın Başbakan’ın (Tansu Çiller) tekrar imar düzenlemesi yapılan Sarıyer’deki arsasında yine bir hukuki iptal çıktı. Bugün kararı geldi. Biz mücadele ediyoruz. Onlar ‘Verelim, verelim...’ Kimin malını kimin, havasını, kimin suyunu, kimin ormanını, kimin vadisini kime veriyorsunuz?” diye konuştu.

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‘KÖFTECİLİĞE’ LAF ETTİRMEM

-EKREM İmamoğlu, sosyal medyada kendisine yönelik “Ne yaptı? İstanbul’a bir çivi bile çakmadı” iddiasına da şöyle yanıt verdi: “Çivi çakmadı lafı malum TV kanallarının sloganı. Ben inşaatlarda çalıştım. Bayağı çivi çakmıştım çocukluğumda. Çivi de sattım ben nalbur dükkanında. (Murat Kurum’un ‘Git köfteci dükkânı yönet’ sözleri) Bu esnaflık meselesini de söyleyeyim. Köfteciliğe laf ettirmem. Ben sabah beşte dükkân açar, gece saat birde, ikide Bolu’dan et taşırdım. Hem de 21 yaşındaydım. Öyle laf ettirmem. Hayatımın en önemli deneyimleridir.”