İmamoğlu: Gençler, bu ülkeyi terk etme hayalleri kuruyor

Haberin Devamı

Seçim çalışmaları kapsamında Çorum'a gelip, Abide Meydanı'nda halka hitap eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ülkenin ekonomik durumunun kötü olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Herkesin dilinde bir söz var; hayat, çok pahalı. Ekonomi çok kötü. Sabah aldığımız bir şeyin, akşama fiyatı değişiyor. Vatandaşımız yokluk ve yoksulluk içinde. Herkes, yoksulluk seviyesinin altında. Vatandaş patatesi, soğanı alsam mı almasam mı diye düşünüyor. Bir tane mi alsam, 2 taneye cebimdeki para yeter mi diye düşünüyor. Vatandaşın evine her gün giren yiyecekler artık neredeyse lüks tüketim haline geldi. Ülkenin ekonomisi, freni patlamış kamyon gibi uçurumdan aşağıya gidiyor. Anneler, babalar kara kara düşünüyor. Hayat pahalılığı, vatandaşımızın hayatını kabusa çeviriyor. Gençler, bu ülkeyi terk etme hayalleri kuruyor. Herkes mutsuz, umutsuz. Çocukların hayal kurması bile zorlaşıyor" dedi.

Haberin Devamı

İmamoğlu, İstanbul'da akla mantığa sığmayan arsa satışları olduğunu, 100 binlerce doların birilerinin cebine indirildiğini ve bunların tespit ettiklerini söyledi.

'SEN MİLLİYETÇİSİN ÖYLE Mİ'

Tespit ettikleri 40 dosya hakkında suç duyurusu yaptıklarını anlatan İmamoğlu, "Ne oldu biliyor musunuz? İçişleri Bakanı, 40 tane dosyamıza el koydu. Dosyaları sümen altı yaptı. 2 yılı geçti, bakanlık duruyor. Sorsan bu bakan, çok vatansever. Milletin parası, bir avuç insana peşkeş çekilmiş. Milleti koruyacağına onları koruyor. Ondan sonra da milletin karşısına çıkıyor, titreye titreye konuşuyor. Gözleri de fır fır dönüyor. Sen milliyetçisin öyle mi? Dengesi bozuk insanlar, seçim kampanyası yapıyor. Tek cümlesi var; anlamış değilim, çocuklar var. Bunlar, gelirse erkek erkeğe evlenecekmiş. Gidersek, bu ülkede şu olacak, bu olacak. Her gün defalarca tekrarlıyor. Bunların tuhaf bir bilinçaltı var; akıl tutulması. Çoluk çocuk seni dinliyor. Ağzından çıkanı kulağın duysun, ayıp. Adamın aklı fikri orada, başka bir yere çalışmıyor. Bunların konuşmalarına uzun bir bip lazım. Çok içselleştirmiş meseleyi, enteresan. Hayırlısı Allah'tan. Bunların döneminde evlilik oranı yüzde 30 azaldı. Millet yuva kuramıyor, utanın. Sinan Ateş hunharca katledildi. Bu ülkenin göbeğinde öldürüldü. 5 ay geçti, aydınlatamıyorsun. Ağzını bile açamıyorsun. Baş sağlığı bile dilemedin. Sen önce halis ülkücülerin katillerini ve arkasındakileri bul. Sen ne yaptın? Bu ülkenin yetiştirdiği en değerli polis müdürlerinden efsane Gaffar Okkan'ı ve 5 şehit memurunu şehit eden anlayışı, ittifakına kattın. Ondan sonra gel bize milliyetçilik tasla" diye konuştu.

Haberin Devamı

'TERTEMİZ GELİYORUZ'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çorum'un ardından Sivas'a geldi. Mevlana Caddesi'ndeki halk buluşmasına katılan İmamoğlu'na, Millet İttifakı partilerinin il başkanları ile milletvekili adayları eşlik etti. İmamoğlu, devlet mekanizmalarının doğru işlemesi için devletin temiz tutulması gerektiğini belirterek, "Devletin, mekanizmalarına düzgün insanlar, ahlaklı, erdemli, vicdan sahibi insanlar yerleştireceksiniz ki; devletin çarkları tıkır tıkır işlesin. Bunlar bu mekanizmaları kirlettiler. Ne yapacağız? Devletin bu mekanizmasını kirletenleri, evlerine tıpış tıpış yollayacağız. Hep birlikte yollayacağız. Demokrasi bunun için var. Demokrasi, bu hataları yapan insanları sırası geldiğinde göndermek için var. 15 yıl önce Cumhuriyetin 100'üncü yılında, 25 bin dolar kişi başı gelir vaat ettiler. Şu anda Sivas'ın kişi başı geliri, 5 bin doların biraz üzerinde. Tam 5'te 1'i, sizi 5 kat yanılttılar. Bu rakamları ben vermiyorum. Rakamları, düzgün vermeyen TÜİK'in rakamlarından veriyorum. Milletin ittifakıyız, tertemiz geliyoruz. Tek bir yolsuzluk gölgesi, tek bir şaibe üstümüzde yok. Birilerine, bir avuç insana, eş, dost, akrabaya asla değil; millete hizmete geliyoruz. Siyasette dürüstlüğün simgesi, ömrünü hak, hukuk ve adalete adamış Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde geliyoruz. İttifakımız, çok güçlü. Bir şahsın, bir grubun ya da bir partinin değil; milletin iktidarını hep birlikte kuracağız. Devletin temellerini adalet üzerine oturtacağız" dedi.

Haberin Devamı

'TÜRKİYE'NİN YENİDEN MUTLU, HUZURLU OLMASINI SAĞLAYACAĞIZ'

Türkiye'nin yeni bir döneme ihtiyacı olduğunu anlatan İmamoğlu, "İnsanların birbirine kötü gözle bakmadığı, birbirine eğri bakmadığı, birbirine selam verdiği, selam aldığı bir dönemi başlatacağız. Güler yüzlü insanlar yönetecek. Bu ülkenin farklı görüşleri bir araya geldi. Bu seçim, bir parti seçimi değil. Bir aklın, 'her şeyin doğrusunu ben bilirim, başka kimse bilmez, en doğruyu ben bilirim' diyen aklın evine gittiği bir dönemi başlatacağız. Türkiye'nin yeniden güvenli, mutlu, huzurlu bir ülke olmasını sağlayacağız. Sadece Millet İttifakı'nın iktidarını kurmak için değil; 86 milyon insanın iktidarını kurmaya geliyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

'BÜTÜN VATANI ZENGİNLEŞTİRECEĞİZ'

İktidara geldiklerinde partizanlık yapmayacaklarını vurgulayan İmamoğlu, "Bu memleketin valileri devletin valisi olacak, hükümetin değil. Bu memleketin karar vericileri, devletin karar vericileri olacak. Devlet, güçlü olacak. Ama devlet depreme karşı güçlü olacak. Devlet ayırt etmeden vatandaşını sevecek. Devlet, herkese, güçlü, karakterli bir süreç vadedecek. Devlet en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine memleketin her sathını, güzelleştirecek, zenginleştirecek. Atamız ne demiş; hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır. Bütün vatanı zenginleştireceğiz. Milletin iktidarında Türkiye çok güzel olacak. Bir avuç insan değil; 86 milyon insan kazanacak" dedi.