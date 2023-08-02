İmamoğlu eski genel başkanlarla buluştu: ‘İstanbul adaylığı kader kilitlenmesi’

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın’la, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün ilçede bu yıl 24’üncüsü yapılan uluslararası festival daveti buluşturdu. İmamoğlu, festival programı öncesinde Beylikdüzü’nde kendi döneminde yapılan resim galerisini gezdirdiği eski liderlerle daha sonra yemek yedi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da katıldığı yemekte, kurultay süreci ile yaklaşan yerel seçimler konuşuldu.

‘İMAMOĞLU OLMADAN ZOR’

Edinilen bilgiye göre, kurultay süreciyle birlikte özellikle yaklaşan yerel seçimlerin konuşulduğu yemekte, “Son seçimlerde alınan sonuçlardan sonra yerel seçimler hayati önem kazandı. Partinin bu seçimlerde başarılı olması gerekiyor. İstanbul’un yeniden kazanılmasının ise ayrıca özel önemi var. İstanbul’u Ekrem Bey’in dışında bir adayla kazanmanın çok zor olacağı görünüyor. Ekrem Bey’le yeniden kazanma ihtimali daha yüksek” değerlendirmeleri öne çıktı.

Haberin Devamı

‘MORAL BOZUKLUĞU BİTMELİ’

Yerel seçimlerde başarılı olabilmek için ise son seçim sonuçlarının yol açtığı moral bozukluğunu ortadan kaldırıp tabanı yeniden harekete geçirecek değişim taleplerini de dikkate alan güçlü bir yenilenmeye ihtiyaç olduğu değerlendirilirken, Karayalçın’ın, “Ekrem Bey’in İstanbul’a belediye başkan adaylığı kendisi için kader kilitlenmesidir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun Ekrem Bey’i aday göstermesi de kendisi için kader kilitlenmesidir” değerlendirmesi dikkat çekti. İmamoğlu’nun bu değerlendirmeleri gülümseyerek karşıladığı, yemekte de daha çok ağırladığı eski liderleri dinlemekle yetindiği öğrenildi.

KARAYALÇIN HÜRRİYET’E KONUŞTU: CHP’DE OLİGARŞİK BİR YÖNETİM VAR

Â Yemekte partideki yenilenmeye ilişkin görüşlerini paylaşan Karayalçın, Hürriyet’e de şu değerlendirmeyi yaptı: “CHP’de bir oligarşik yönetim var. Oligarşinin tunç yasası diye de bir kavram vardır. Seçilenin, kendisini seçen üzerinde egemen olduğunu tanımlar. Ben bu seçimlerin CHP’nin örgüt kapasitesini kullanamaması nedeniyle kaybedildiğini iddia ediyorum. CHP’nin örgütü efsanevidir; tam kapasiteyle çalıştırıldığında çok başarılı sonuçlar almıştır. Bugün yüzde 20’lere sıkışmamızın altında yatan da örgütümüzün tam kapasiteyle çalıştırılmamasıdır. Yapısal dönüşüm de örgütü tam kapasiteyle çalıştıracak bir siyasi mimariye ihtiyaç olduğudur. Uzun süredir dile getirdiğim bu görüşlerimi ‘Partiliye Mektup’ diye bir broşüre de dönüştürdüm, haftaya Genel Başkan da dahil partililerimize dağıtacağım.”

Haberin Devamı

‘ZOOM’DAN 2 İSİM MYK’DA

CHP’de büyük tartışma yaratan “Zoom sızıntısı krizi” ile ilgili dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında önemli bir gelişme yaşandı. Toplantıya, Kılıçdaroğlu’nun ‘Zoom krizi’ nedeniyle MYK toplantılarına gelmesini istemediği öne sürülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla tanınan Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da katıldı. CHP kulislerinde büyük tartışma yaratan bu “yasaklama” iddialarını Günaydın ise doğrulamamıştı. MYK’ya Günaydın ile birlikte, yine aynı Zoom toplantısının katılımcılarından, adaylık kulislerinde de adı geçen Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Parti çevreleri Hürriyet’e, “Partinin tüzüğüne de teamüllerine de uymayan bu sorun toplantıdan çok önce müzakere yoluyla aşıldı, bir sorun yok” bilgisini verdiler. Parti Sözcüsü Faik Öztrak da toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, Özel’in görevinden ayrılmasının istenip istenmediği sorularına karşılık, “Bizim parti içi meselelerimizi kamuoyu önünde tartışmak gibi bir usulümüz yok. Gidiş umutsuzluğu körüklüyor. Ama şimdi içe kapanma vakti değil. Şimdi yılgınlığa teslim olma zamanı hiç değil. Taptaze bir güçle milletimizin huzuruna çıkacağız” dedi.

Haberin Devamı

Özgür Özel

CHP’DEN DAVUTOĞLU’NA: ‘KAFALARINA SİLAH DAYANMADI’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun seçim ittifakına ilişkin, “En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti” sözlerine CHP’den tepki geldi. CHP eski Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Davutoğlu’nun bu sözlerine, “Kendi görüşü, saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Davutoğlu’nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı. Kimse kafalarına silah dayayıp ‘Gelin buradan aday olun’ demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine, tek başlarına girsinler boylarının ölçüsünü alsınlar” diye yanıt verdi.

Haberin Devamı