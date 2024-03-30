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İmamoğlu: Eşit hizmete devam

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#İBB#Ekrem İmamoğlu#Hizmet
İmamoğlu: Eşit hizmete devam
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2024 07:00

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Zeytinburnu, Esenler, Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih ve Sultanbeyli’de seçim turu yaparak  hem kendisine hem de ilçe belediye başkanlarına oy istedi.

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İmamoğlu mitinge dönüşen Eyüpsultan turunda özetle şunları söyledi: “Ekrem İmamoğlu kardeşiniz, arkadaşınız, evladınız bütün vatandaşlarımıza eşit hizmet etti; bundan sonra yine eşit hizmet etmeye devam edecek. Ekrem İmamoğlu’nun arkasında kabine yok, Ekrem İmamoğlu’nun arkasında 16 milyon İstanbullu var. Ekrem İmamoğlu’na talimat veren yok. Ekrem İmamoğlu’na talimat veren, fikrini söyleyen 16 milyon İstanbullu var. İstanbullu ne derse, İstanbul’u ne isterse onu yapar.

METRO ŞANTİYESİNDE İFTAR

Bu seçimde yine bir avuç insan değil, kocaman İstanbullular seçimi kazanacak. İstanbul’a çok güzel günler yaşatacağız. Çok emek verdik. Hep birlikte çalıştık. Milletin hakkını, kimseye yedirmeyeceğiz. Milletin hakkını millete, yani sizin paranızı size dağıtacağız.”

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Ekrem İmamoğlu iftarını da Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Metro hattının şantayesinde çalışan işçilerle birlikte yerin 30 metre altında açtı. İmamoğlu, 5 yılda 65 kilometre metro hattı açtıklarını, yapımı devam eden 8 metro hattını ise 2025 yılında açmayı tasarladıklarını söyledi.

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#İBB#Ekrem İmamoğlu#Hizmet

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