İmamoğlu: Değişimle ilgili fikrim net

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Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a yapılacak yeni metro hattı imza töreninin ardından gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtladı. İmamoğlu sorulara şu yanıtları verdi:

EKSİK YAPTIKLARIMIZ

(Değişim olmazsa yerel seçimi kaybederiz sözleri): “Yanlış, eksik yaptığımız işler var. Bunları yaptığımız için seçim kaybediyoruz. Kazanmamız lazım artık. Dolayısıyla bundan sonra seçimi kazanma yönünde atacağımız adımlar, elbette yanlışları yapmamak, eksikleri tamamlamak, doğruları yapmak… Bu konuda fikrim nettir. ‘Siz’ ya da ‘sen’ demiyorum, ‘biz’ diyorum. Tabii ki bunun bir usulü, üslubu, yöntemi vardır.”