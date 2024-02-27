İmamoğlu: Davetiye ateş topuna döndü

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Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı açılışına davet tartışmalarıyla ilgili İmamoğlu şöyle dedi: “Davetiye ateş topuna döndü. Siz beni nereye davet ettiğinizi zannediyorsunuz. Bu millet bu tarzınızın cevabını verir. Bunların aklı başında değil. Allah bunların hepsine akıl fikir versin. Bunlar sadece talimatı yerine getirirler.”

AYASOFYA YANITI

İmamoğlu, İBB’nin Ayasofya Camii’ni temizlemediği iddialarına da şu yanıtı verdi: “Çıkmış bir meczup dün akşam televizyonun birinde, ‘Efendim İmamoğlu bir tek Ayasofya Camii’ne temizlik ve güvenlik hizmeti vermiyor’ diyor. Çünkü ben, cami olmasından ötürü acı çekiyormuşum. Doğrusunu söyleyeyim. Selatin camiler, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindedir. Diyanet İşleri Başkanlığı sorumluluğundadır. Bu iki kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne temizlik, güvenlik konularında talepte bulununca, hemen belediyemiz meclisine protokol getiririz ve hizmete başlarız. Biz göreve geldiğimizde 39 selatin camine bu hizmet veriliyordu. Şimdi ise 42 oldu. Bizim dönemde talep geldi, artırdık 3 tane. Biri de hatta sıklıkla Sayın Cumhurbaşkanı’nın cuma namazı kıldığı Yıldız Hamidiye Camii’dir. Talep ettiler. Biz de verdik. Gayet doğal bir süreç.“