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İmamoğlu Boğaz’da Başkonsoloslarla buluştu

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#İstanbul#Ekrem İmamoğlu#Sarıyer
İmamoğlu Boğaz’da Başkonsoloslarla buluştu
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’da görev yapan yabancı ülke misyon temsilcileriyle buluştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’da görev yapan yabancı ülke misyon temsilcileriyle, “Başkonsoloslarla Buluşması”nda bir araya geldi. Sarıyer Yeniköy’deki Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen buluşmada konuşan İmamoğlu, İsrail’in Filistin’in Refah kentine yaptığı saldırıyı, ‘insanlık dışı’ ve ‘zalimliğin ötesinde’ sözleriyle tanımlayarak, uluslararası toplumu barış için daha fazla çaba göstermeye çağırdı. İmamoğlu konuşmasında “Uluslararası toplumu, barış için daha fazla çaba göstermeye çağırıyorum. Yaşadığımız trajedi karşısında, uluslararası toplumun büyük bölümünün sergilediği bu tutum, hukuk ve etik değerler üzerine kurulması gereken, küresel barış ve istikrar ihtimalini tehdit etmektedir” dedi. İmamoğlu, konuşmasının sonunda davetlileri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, seçim başarısından dolayı tebrikleri tek tek kabul etti.

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#İstanbul#Ekrem İmamoğlu#Sarıyer

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