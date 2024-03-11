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İmamoğlu: 5 yılda 65 km metro yaptık

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#Ekrem İmamoğlu#İBB#Metro
İmamoğlu: 5 yılda 65 km metro yaptık
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Sancaktepe’de CHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin’le birlikte Yenidoğan-Söğütlüçeşme Metro Hattı Yapım Çalışmalarına Başlama Töreni’ne katıldı. Törenle, projenin ilk etabı olan 5 istasyondan oluşan 6.70 kilometrelik hattın inşaatı başladı.

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İmamoğlu, konuşmasında geçmiş yönetimin İstanbul’a 25 yılda 125 kilometre, kendilerinin ise 5 yıllık dönemde 65 kilometre metro hattı inşa ettiklerini ifade ederek, önümüzdeki 5 yıl için de 63 kilometre uzunluğunda yeni metro hattı sözü verdi.

EMEĞE SAYGISI YOK

İmamoğlu, AK Parti İBB adayı Murat Kurum’un, kendisiyle ilgili İstanbul’a 5 yılda sadece 8 kilometre metro hattı yaptığı yolundaki sözlerine “Bu işin içinde emek hırsızlığı var. Böyle saygısız siyaset olmaz. Kameralar önünde 8 atım atarak 65 kilometreyi 8 kilometre gibi gösteren anlayışa şaşıyorum. Emeğe saygısı yok. 5 yıl boyunca biz onlara belediyecilik dersi verdik. İcraat, hizmet, yatırım nedir gösterdik” diyerek tepki gösterdi. 

6 İLÇEYİ BAĞLAYACAK

Tamamı 15 istasyondan oluşacak yaklaşık 25 kilometre uzunluğundaki hat Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Sancaktepe, Çekmeköy ilçelerini kesintisiz olarak birbirine bağlayacak.

 

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#Ekrem İmamoğlu#İBB#Metro

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