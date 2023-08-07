İmamoğlu: 5 yıl bittiğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin en güçlü yönetimi olduğunu ortaya koyacağız

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte inşa ettikleri 17 bin 71 metrakare kapalı alana sahip Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şantiyesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ’a geldi. Eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un da eşlik ettiği ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “İddiayla söylüyorum; biz, 5 yıl bittiğinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en güçlü, en üretken, toplumuyla en iç içe, en demokratik bir yönetimi olduğumuzu, rakamlarıyla, istatistikleriyle ortaya koyacağız. Ben anlıyorum; bizi geçmiş 25 yılla kıyaslayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu durumlarını da kavrayabiliyorum. 25 yıldan sonra kaybettiği bir ilde, böylesi bir performansı gösteren ekibe bu kadar ok çevirmeleri, bu kadar eleştiri yoğunlaştırmaları gayet doğal ama biz tam tersine hem şehrimizde iş üretirken hem de ülkemizin her noktasında güzel hizmetler sunuyoruz” diye konuştu.

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"ÖNEMLİ BİR MERKEZDE, ÖZENLİ BİR MEYDAN BİRİTİYORUZ"

Tunceli’ye yapacağı ziyaretle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “Bugün farkındaysanız eşimle biraz spor giyindik çünkü biraz turistik gezi için biraz da Tunceli'yi daha iyi tanımak için. Çok defalar söz verdik, birkaç ilçesini görmek, bazı inanç merkezlerini ziyaret etmek planımız var. Şehrimizi, bütün ülkemizi iyi öğrenmek ve ülkemizin her noktasında hangi hassasiyetlere, insanlarımızın hangi duygularına nasıl hizmet edilmesi gerektiği konusunda da deneyimleniyoruz. Bir hafta 10 gün sonra da Hacı Bektaş'ta olacağım. Orada da çok özenli çalışmalarımız var. Ondan 1-2 hafta sonra Eceabat'ta, Çanakkale şehitlerinin olduğu o önemli merkezde, yine çok özenli bir meydanı bitirmiş olacağız. Oranın ziyaretini yapacağım. İşte Tunceli'yi tanımak, Van'ı tanımak, Sinop'u tanımak ya da Nevşehir'i, diğer şehirlerimizi tanımak, onlarla iş birliği yapmak, olabildiğince bize çok değerli fırsat sunuyor ama bazen ülkemizin yoğun gündemlerinde arzu ettiğimiz seviyelere de gelmiyor. Bunu ilerleyen yıllarda kapatan bir yönetim olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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"NAZIMİYE’DEN SEVGİ VE SAYGILARIMIZI SAYIN GENEL BAŞKANIMIZLA PAYLAŞACAĞIZ"

Tunceli ziyaretine ilişkin bir gazetecinin ‘Tunceli denince akıllara Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da geliyor, onun da memleketi, gözler onu da arıyordu sizinle beraber’ sözleri üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:

“Öyle bir planlama yapmadık. Yapsaydık, zaten Genel Başkanımızla gelir, gezerdik ama Genel Başkanımızın doğum yeri, memleketi Nazımiye'ye de uğrayacağım. Orada da çok değerli bir konukevi bitirmiştik. Onu da ziyaret edeceğiz. Nazimiye'yi daha iyi tanıyacağız. Oradan sevgilerimizi ve saygılarımızı da Sayın Genel Başkanımızla paylaşacağız. Biz, hep sahadayız. Benim 14 yıldır sahada olmadığım saniyem yok. Vatandaşın arasında olmasam, huzursuz olurum. Yani bu ama İstanbul'da ama ülkenin başka bir yerinde. İnsanlardan beslenirsiniz. Doğruları onlardan görürsünüz. Eleştirileri onlardan alırsınız. Dertleşirsiniz, yüzleşirsiniz ve kendinizi yenilersiniz. Toplumdan, vatandaştan uzak olan hiç kimse, başarı elde edemez. Bu bağlamda hep sahadayım.”