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İmamdan caminin tuvalet kapısını çalan hırsıza ders gibi sözler

#ANTALYA#Polis#Hırsız
İmamdan caminin tuvalet kapısını çalan hırsıza ders gibi sözler

Antalya'da, cami tuvaletindeki 2 kapıyı çalan Tunus vatandaşı Alaettine Tawai (29) yakalandı. Polisin çalınan kapılardan 1'ini teslim ettiği cami imamı Ramazan Koçyiğit, şüpheliyi karşısında görünce, "Bir daha böyle şeyler yapma. Burası Allah'ın evi, hepimizin koruması gerekiyor" dedi.

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Olay, 17 Temmuz gecesi, Topçular Mahallesi'ndeki Kula Hacı Osman Camisi'nde meydana geldi. Cami tuvaletine giren kişi, 2 kapı ile havalandırma pencerelerinin çerçevelerini söküp götürdü. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah camiye gelen görevli, kapı ve havalandırma pencerelerinin çerçevelerinin yerinde olmadığını fark edip, durumu polise bildirdi.

Caminin ve bölgedeki onlarca iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin madde bağımlısı Tunus vatandaşı Alaettine Tawai olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler Tawai'yi saklandığı adreste yakaladı. İfadesi alınan Tawai'nin kapıları sattığı kişi belirlendi. Kapılardan 1'inin parçalandığı ortaya çıktı. Çerçevelere ise ulaşılamadı.

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Şüpheliyle birlikte camiye giden polis, imam Ramazan Koçyiğit'e kapıyı teslim etti. Polisin yanında şüpheliyi gören Koçyiğit, "Bir daha böyle şeyler yapma. Burası Allah'ın evi, hepimizin koruması gerekiyor" dedi.

Şüpheli Tawai ise Koçyiğit'in sözlerine başını sallayarak onayladı. Polis tarafından ekip aracına alınan Alaettine Tawai, önce emniyete işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edildi.

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#ANTALYA#Polis#Hırsız

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