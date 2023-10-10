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İmam ve eşi evlerinde öldürülmüştü... Katil evlattan dehşete düşüren savunma

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#Konya#Cinayet#İmam
İmam ve eşi evlerinde öldürülmüştü... Katil evlattan dehşete düşüren savunma
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 14:13

Konya'da evlerinde öldürülmüş olarak bulunan imam ve eşinin katil zanlısı çocukları, ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunma yapan zanlı, telefonda tartıştığı babasının sözlerine öfkelendiğini söyleyerek "Geçmişten gelen sorunlardan kaynaklı bu durum yaşandı. Tabancayı başka bir olay nedeniyle arkadaşlarımdan aldım. Beni gaza getirdiler" ifadelerini kullandı.

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Olay, 1 Haziran'da Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi 74946 Sokak’ta bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. 1'i erkek 3 çocuk babası Hüseyin ve eşi Mürüvvet Çoban'dan kızı Nazire Ünsal haber alamadı. Bunun üzerine aynı mahallede oturan kayınpederine durumu anlattı. Kayınpederi de Hüseyin ve Mürüvvet Çoban'ın oturduğu eve gitti. Kilitli olmayan kapıyı açıp eve girdiğinde Çoban çiftini kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Çoban çiftinin tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Çiftin cansız bedenleri otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından da mahalle mezarlığına defnedildi.

Olayın ardından gözaltına alınan oğulları Mücahit Çoban, anne ve babasını öldürdüğünü itiraf etti. Ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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İmam ve eşi evlerinde öldürülmüştü... Katil evlattan dehşete düşüren savunma

‘BANA, 'SENİ EVLATLIKTAN REDDERERİM' DEMESİ ÇOK DOKUNDU’

Tutuklu Mücahit Çoban, 'Üst soy akrabayı öldürmek' suçun Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Bugün görülen duruşmaya tutuklu Çoban ve öldürülen çiftin kızları Azize Balcı, Nazire Ünsal ve olayda hayatını kaybeden Hüseyin Çoban'ın annesi Nazire Çoban katıldı.

 

İmam ve eşi evlerinde öldürülmüştü... Katil evlattan dehşete düşüren savunma

Mücahit Çoban, savunmasında arkadaşlarının gazına gelerek bu olayı yaptığını öne sürerek, ''Bunu Allah emretti ben de yaptım. Geçmişten gelen sorunlarım var. Arkadaşlarımdan başka bir olay nedeniyle tabanca aldım. Beni gaza getirdiler o yüzden yaptım'' dedi. Olaydan bir gün önce de babasıyla, kız isteme meselesi nedeniyle tartıştığını belirten Çoban, ''Bana 'Seni evlatlıktan reddederim' demesi çok dokundu. Bu durum çocukluktan beri gelen bir sorun. Bana silahı temin eden arkadaşlarımdan da şikayetçiyim. Kendilerini kurtarmak için ifade verdiler" diye konuştu.

 

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İmam ve eşi evlerinde öldürülmüştü... Katil evlattan dehşete düşüren savunma

Duruşmaya katılan Azize Balcı ile Nazire Çoban, Mücahit Çoban'dan şikayetçi olurken, Nazire Ünsal ise kardeşinden şikayetçi olmadı.

Mahkeme heyeti, Çoban'ın akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan sağlık raporu ile daha önce psikolojik tedavi gördüğü Konya Numune Hastanesi ile Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi süreçleriyle ilgili rapor istedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

 

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#Konya#Cinayet#İmam

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