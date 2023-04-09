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İlmek ilmek iyileşme

Güncelleme Tarihi:

#Sümeyye Erdoğan#KADEM#Deprem Bölgesi
İlmek ilmek iyileşme
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) gönüllüleri, 6 Şubat’taki çifte depremin ardından depremzede kadınları yalnız bırakmadı.

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Çadırkentlerde KADEM’in kurduğu destek merkezlerine giden depremzede kadınlar, örgü örerek ürettikleri ürünlerle sergi açtı. 

KADEM deprem bölgesine akaryakıttan gıdaya, hijyen malzemelerinden giyecek, barınma ve ısınma ihtiyaçlarına kadar toplamda 12 milyon lirayı bulan yardım ulaştırdı. KADEM’in depremden sonra Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’da açtığı Kadın Destek Merkezleri’nde ise çalışmalar son hızla ilerliyor. Bölgedeki kadınların rehabilitasyon süreçlerine sosyal hizmet uzmanı ve psikologları vasıtasıyla, psiko-sosyal destek vermeyi sürdürüyor.

KENDİME AİT BİR UĞRAŞIM OLDU

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu dün İskenderun’daki çadırkenti ziyaret ederek depremzede kadınların el emekleriyle açtığı sergiyi gezdi. Kadınlara yemek atölyeleri, el sanatları eğitimleri, örgü ve kanaviçe kursları verdiklerini belirten Saliha Okur Gümrükçüoğlu, “El ürünü yaparak iyileşiyorlar. Bu merkezlerimiz kadınlarımızın iyi olma hallerine katkı sağladı” dedi.

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Sergide ürünleri olan kadınlardan biri de Hacer Kavgacı’ydı. Depreme kızının İskenderun’daki evinde yakalanmıştı. Ev depremde yerle bir oldu. O güne kadar sadece kızlarının çocuklarına bakan Hacer Kavgacı, çadırkentte KADEM’in kurduğu kurslara katıldı. Artık kendisine ait bir uğraşı olduğunu söyleyen Hacer Kavgacı, “Daha önce hiç örgü örmeyi bilmiyordum burada öğrendim. Şimdi kendime, torunlarıma kazak örüyorum” dedi. 

Afet Kundakçı ise depremden sonra 13 gün boyunca sokakta yaşadıklarını anlatarak, “Böyle bir destek olduğunu gördük. Psikolojik olarak düzeliyoruz. Bize moral oldu bu etkinlik” diye konuştu.

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#Sümeyye Erdoğan#KADEM#Deprem Bölgesi

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