İllegal ne demek? İllegal nedir? İllegal TDK kelime anlamı

İllegal kelimesi yasadışı veya hukuk dışı anlamına gelmektedir.

İllegal Ne Demek?

Yasal olmayan yollarla yapılan birtakım işler için illegal tabiri kullanılır. Kelime anlamı ile pek çok farklı cümle içerisinde değerlendirilmektedir. Yasaların uygun görmediği işlerin yapılması illegal anlamı taşımaktadır. İngilizce bir kelime olmakla beraber gündelik Türkçeye artık yerleşmiş sözcükler içerisinde bulunuyor.

İllegal Nedir?

Kanunsuz olan ve yasalara aykırı yapılan işler illegal anlamına gelmektedir. Ayrıca doğrudan uzak ve yanlış anlamları kapsamında da cümleye bağlı olarak kullanılabiliyor. Ancak yasal olmayan ve kanunsuz anlamı gündelik yaşam içerisinde bu açıdan en çok kullanılan kelimedir. Bunu bir örnek vermek gerekirse;

‘’İllegal örgütler.’’

‘’İllegal site kapandı.’’

Bu gibi örnekler kapsamında illegal kelimesini değişik cümleler üzerinde kullanmak mümkün.

İllegal TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında illegal kelimesi değişik ifadelerle anlatılabilir. Kanunsuz, yasa dışı, kanun dışı, yasak olan ve yasak gibi anlamlar üzerinden tabir ediliyor. Bu anlamlara uygun olarak farklı cümlelerde hem gündelik konuşmada hem de kaleme alınacak yazılarda kullanmak mümkün.

İngilizceden Türkçeye zaman içerisinde oturan illegal, yerleşmiş bir sözcük olarak birbirinden değişik cümlelerde, herhangi bir sorun yaşanmadan rahat şekilde kullanılabilir.