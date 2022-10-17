İlklima Naz Akbörü ölü bulunmuştu! Yaşamına son vermiş

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Olay, önceki gün sabah saatlerinde Körfez Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Burada hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, yerde yatan kişinin başından tabanca ile vurularak öldüğünü belirledi. Cesedin İlklima Naz Akbörü'ye ait olduğunu tespit eden ekipler, yanında bir de tabanca buldu. Akbörü'nün cenazesi, otopsi sonrası memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

'BU KEZ KİMSE TUTAMAYACAK'

Olay ile ilgili çalışma başlatan polis, İlklima Naz Akbörü'ye ait bir mektup buldu. Mektupta adı geçen D.S. (27) ve A.S. (20) isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Akbörü'nün mektubunda bu kişilerin ölümünden sorumlu olduğunu yazdığı öğrenildi. 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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YAŞAMINA SON VERMİŞ

Akbörü'nün olay günü yapılan ön otopsisinde tabancayla sağ eliyle ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi. İlçede bir dövmecide çalıştığı öğrenilen Akbörü'nün gündelik hayatta sağ elini kullandığı ve olay sırasında tabancayı da sağ eliyle tuttuğu tespit edildi. Akbörü'nün olaydan önce bir süredir insanlarla olan iletişimini azalttığı ve moralinin bozuk olduğu da öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN KİŞİYE DE ADLİ KONTROL

Samsun'un Atakum ilçesinde İlklima Naz Akbörü'nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında H.B. polis tarafından gözaltına alındı. H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmada daha önce gözaltına alınan 2 şüpheli de adli kontrol tedbiriyle serbest kalmıştı.