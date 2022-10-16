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Samsun'da İlklima Naz Akbörü'nün feci ölümü! Yazdığı mektup ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#İlklima Naz Akbörü#Samsun#Atakum
Samsunda İlklima Naz Akbörünün feci ölümü Yazdığı mektup ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2022 08:36

Samsun'un Atakum ilçesinde tabanca ile vurularak öldüğü belirlenen İlklima Naz Akbörü'ye (20) ait mektup bir ortaya çıktı. Mektupta adı geçen D.S. (27) ile A.S. (20) isimli şüpheliler, gözaltına alındı.

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Olay, dün sabah saatlerinde Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Burada hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, yerde yatan kişinin başından tabanca ile vurularak öldüğünü belirledi. Cesedin İlklima Naz Akbörü'ye ait olduğunu tespit eden ekipler, yanında bir de tabanca buldu. Akbörü'nün cenazesi, otopsi sonrası memleketi Tokat'ın Almus ilçesine gönderildi.

'BU KEZ KİMSE TUTAMAYACAK'

Olay ile ilgili çalışma başlatan polis, İlklima Naz Akbörü'ye ait bir mektup buldu. Mektupta adı geçen D.S ve A.S. isimli 2 şüpheli, gözaltına alındı. Akbörü, mektubunda bu kişilerin ölümünden sorumlu olduğunu yazdığı öğrenildi.

Samsunda İlklima Naz Akbörünün feci ölümü Yazdığı mektup ortaya çıktı


Bu arada İlklima Naz Akbörü'nün sosyal medya hesabından, 'Bu kez kimse tutamayacak, kimse tutmadı da zaten', 'Öldürdün çiçeğini' ve 'Beni kendimden kurtar' paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.

Samsunda İlklima Naz Akbörünün feci ölümü Yazdığı mektup ortaya çıktı

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#İlklima Naz Akbörü#Samsun#Atakum

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