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İlkleri ve rekorlarıyla 27. Dönem

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#TBMM#Fezleke#Milletvekili
İlkleri ve rekorlarıyla 27. Dönem
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 07:00

TBMM, 7 Temmuz 2018’de başlayan 27’nci yasama dönemini tamamladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk meclisi, Türk parlamento tarihinde ilk kez 6’ncı yasama yılına girdi.

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TARİHTE ‘İLK’LER

Haziran 2018 seçiminden sonra birinci yasama yılı 7-25 Temmuz 2018 arasında kısa sürede tamamlandığından, Meclis tarihinde ilk kez bir dönem içinde 6’ncı yasama yılına girdi. Bu dönemin parlamentosu başka “ilk”lere de imza attı.

* 309 yasa çıkarılan dönemde soru ve araştırma önergeleri sayıları ve çalışma saatiyle rekor kırıldı.

* Genel Kurul ve komisyonlarda 9 bin saati aşan çalışmalarda 300 bin sayfadan fazla tutanak tutuldu.

* CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün başkanvekili olarak 15 Aralık 2019’da aralıksız 8 saat 13 dakika yönettiği birleşim, “Dünya Aralıksız En Uzun Süre Millet Meclisi Yönetme Rekoru” olarak tescil edildi.

İlkleri ve rekorlarıyla 27. Dönem


* TSK’da profesyonelleşme ve bedelli askerliğin kalıcı olması, seçim barajının düşürülmesi, sözleşmeli personele kadro, Emeklilikte Yaşa Takılanlar gibi geniş toplum kesimlerini ilgilendiren önemli düzenlemeler yasalaştı.

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FEZLEKE REKORU

* Meclis Genel Kurulu ve komisyonların 10 bin saati geçen çalışmalarında 300 bin sayfayı aşkın tutanak tutuldu.

* 80 bini geçen yazılı soru önergesi ve 7 binden fazla araştırma önergesi sunuldu.

İlkleri ve rekorlarıyla 27. Dönem


* Ayrıca yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki fezlekelerle tüm zamanların rekoru kırıldı.

* 200 dolayında milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edilen FEZLEKE sayısı 1800’ü geçti. Bunların yaklaşık 1300’ü HDP’liler hakkında hazırlandı.

5 YILDA 23 FİRE

* 600 sandalyeli Meclis, dönem içinde 23 milletvekilini kaybetti. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın da aralarında olduğu 7 Milletvekili vefat etti. HDP’li 3 milletvekili, kesinleşen hapis cezaları nedeniyle TBMM üyeliğini kaybetti. Belediye başkanı seçilen ve kabineye giren isimler de vekillikten düştü.

İlkleri ve rekorlarıyla 27. Dönem


REKORUNU KAPTIRMADI

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Partilerin grup başkanvekilleri arasında da “rekor” yarışı vardı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “en kıdemli” grup başkanvekili Engin Altay’ın veda ettiğini açıkladı. Altay’ın, yeniden seçilirse gelecek dönem grup yönetiminde görev almak istemediği öğrenildi. Özel, Altay için “Grup başkanvekilliği görevini parlamento tarihinde en uzun yapan kişi” deyince AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’tan farklı hesap geldi. Elitaş, “3 Kasım 2002’den bugüne Engin Bey benden 5 ay daha fazla milletvekilliği yapmış. CHP’nin en uzun süreli grup başkanvekili... Ama parlamento tarihinde herhalde en uzun süre grup başkanvekilliği yapan benim. Çünkü Temmuz 2007’den başladık, 3 senelik bir aradan sonra tekrar döndük” diyerek rekoruna sahip çıktı.

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#TBMM#Fezleke#Milletvekili

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