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İlkbahara kadar kalacaklar... Kabaklı’nın misafirleri

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#İlkbahar#Kabaklı#Kuş
İlkbahara kadar kalacaklar... Kabaklı’nın misafirleri
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 07:00

İsveç, Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya ve Rusya gibi Avrupa’nın kuzeyindeki ülkelerde etkisini artıran kış şartları nedeniyle kuşlar, üreme ve beslenme ihtiyaçları için sürüler halinde güney ülkelere göçmeye başladı.

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200 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Diyarbakır Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Kabaklı Göleti’ne, kuzeyden göçen binlerce çamurcun, elmabaş pakta, kaşıkgaga, yeşilbaş, çıkrıkçın, kaz, sakarca, dövüşken, sarıbacaklı kum kuşu, kızılbacak, yeşilbacak ve su çulluğu kuşu geldi.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı ve kuş bilimci Prof. Dr. Ahmet Kılıç, bu kuşların mart ayının sonuna veya nisan ayının ortalarına dek kalacağını söyledi. Prof. Dr. Kılıç, “Kabaklı Göleti’nde türler hem daha sıcak koşulları yaşarlar hem de yiyecek bulma şansları vardır. Avcılık olmaması nedeniyle de özellikle tercih ederler” dedi.

 

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#İlkbahar#Kabaklı#Kuş

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