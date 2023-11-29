İlkbahara kadar kalacaklar... Kabaklı’nın misafirleri

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200 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Diyarbakır Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Kabaklı Göleti’ne, kuzeyden göçen binlerce çamurcun, elmabaş pakta, kaşıkgaga, yeşilbaş, çıkrıkçın, kaz, sakarca, dövüşken, sarıbacaklı kum kuşu, kızılbacak, yeşilbacak ve su çulluğu kuşu geldi.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı ve kuş bilimci Prof. Dr. Ahmet Kılıç, bu kuşların mart ayının sonuna veya nisan ayının ortalarına dek kalacağını söyledi. Prof. Dr. Kılıç, “Kabaklı Göleti’nde türler hem daha sıcak koşulları yaşarlar hem de yiyecek bulma şansları vardır. Avcılık olmaması nedeniyle de özellikle tercih ederler” dedi.