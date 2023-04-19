İlk yerli elektrikli lokomotif raylarda

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Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ’nin (TÜRASAŞ) Eskişehir fabrikasında yerli ve milli imkânlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotif, törenle raylara indirildi. Erdoğan, Eskişehirlilere “Bu yıl Eskişehir’e 501 milyon liralık yatırımla 3 yeni bor işleme tesisi daha kazandıracağız. İlk yerli elektrikli lokomotif E5000’in lokomotif ve alt sistemlerinin tasarımı, imalatı ve montajı tamamlanarak test ve sertifikasyonuna başlanacak” dedi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:



NE İSTİYORLAR



“Yeni bir seçimin arifesinde Türkiye yine rayından çıkartılmaya, kazanımlarından edilmeye, eski günlerine geri döndürülmeye çalışılıyor. Bu defa karşımızda 7’li bir koalisyon var. Bu masada terörle kol kola olanlar var mı? CHP, İP terör ile kol kola. Peki ne istiyor bunlar? Türkiye, düşük teknolojili düşük katma değerli üretimleri yapsın ama yüksek teknoloji yüksek katma değer alanına girmesin istiyorlar. Yani İHA yapmasın, SİHA yapmasın, Akıncı yapmasın, Kızılelma yapmasın, TCG Anadolu’yu da yapmasın. Togg yapmasın. Türkiye kendi içinde kavga etsin, bölgesinin cazibe merkezi olmasın istiyorlar.



SİYASİ MEVTA OLACAKLAR



Uçak gemimiz şu an Sarayburnu’nda. İnsanlarımız tıklım tıklım gidiyorlar, geliyorlar ama bu CHP’liler bizim bu TCG Anadolu’dan rahatsız, İP rahatsız. Terör örgütünün uzantısı HDP onlar da rahatsız ama hepsinden öte Kandil rahatsız. Biliyorlar ki eğer Cumhur İttifakı iş başında olursa teröristlere bu ülkeden aman almak yok. 14 Mayıs bunların siyasi mevta haline gelmesi olacaktır.”