İlk ve tek kadın kütüphanesi restorasyonda

Haberin Devamı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) mülkiyetinde bulunan ve 32 yıl önce dönemin belediye başkanı Nurettin Sözen tarafından kadınlara dair kaynakların korunması amacıyla Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’na tahsis edilen Balat’taki bina, restore edileceği için önümüzdeki günlerde boşaltılacak. Yaklaşık 48 özel arşiv koleksiyonu, 14 bin kitap, 469 süreli yayın ve 8 bin efemera koleksiyonu bulunan Türkiye’nin ilk ve tek kadın kütüphanesi, 14 Mayıs Cumartesi günü düzenleyeceği 32. Kuruluş Yıldönümü Şenliği’nin ardından arşivini depoya taşıyacak.

HAFIZA MEKÂNI

5 binadan oluşan restorasyon projesinin İBB’nin önceki yönetim döneminde başladığını vurgulayan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Başkanı Birsen Talay Keşoğlu, “Burası sadece bir kütüphane değil. Önemli bir hafıza mekânı. Kadınların mirası olması çok önemli bizim için. Türkiye kadın hareketinin bütün tarihi bizde. O nedenle çok kıymetli. Restorasyonun ardından binaya geri dönebilmek için de İBB’den protokol talebinde bulunduk. O yapılırsa, mutlulukla çıkıp geri döneceğiz” dedi. İBB yetkilileri ise kütüphanenin restorasyon süreci tamamlandıktan sonra faaliyetlerine devam edeceğini söyledi.

Haberin Devamı

KADINA DAİR HER ŞEY

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, “Kadınların geçmişini iyi tanımak, bu bilgileri araştırmacılara derli toplu bir şekilde sunmak ve bugünün yazılı belgelerini gelecek nesiller için saklamak” amacıyla Aslı Davaz, Füsun Akatlı, Füsun Ertuğ-Yaraş, Jale Baysal ve Şirin Tekeli tarafından kuruldu. Türkiye’nin ilk ve tek kadın merkezli arşiv ve kütüphanesi olan vakıf, Osmanlı’dan günümüze Türkiye’de kadınlara ait ya da kadınlarla ilgili eserleri, belgeleri barındırıyor.