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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı 9 Ocak’ta uzaya çıkacak

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#Fatih Kacır#Alper Gezeravcı#Astronot
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı 9 Ocak’ta uzaya çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 07:00

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın 9 Ocak’ta uzaya gideceği açıklandı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak Gezeravcı’nın görev armasında 100. yıl ve Türk devletleri vurgusu dikkat çekti.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın 9 Ocak 2024’te uzaya çıkacağını duyurdu. Kacır, Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay Misyonu’nda birlikte görev alacağı astronotlarla birlikte çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından “İlk Türk uzay yolcumuz Alper Gezeravcı, Axiom 3 (Ax-3) misyonunda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak. Bayrağımızı gururla uzaya taşıyacak astronotumuz, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak; bilim insanlarımızın hazırladığı 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirecek. Türkiye Yüzyılı’na hayırlı olsun” notuyla paylaştı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı 9 Ocak’ta uzaya çıkacak

Fatih Kacır

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ARMADA 100. YIL VURGUSU

Kacır, sosyal medya paylaşımında, Gezeravcı’nın misyonda kullanılacak armayı tanıttığı videoya da yer verdi. Sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu armada ay-yıldızlı Türk Bayrağı, 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor. Videoda, Gezeravcı da görev armasının detaylarını anlatıyor.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı 9 Ocak’ta uzaya çıkacak

13 FARKLI DENEY YAPACAK

Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Gezeravcı, ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. Bakan Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda yapılacak deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.     

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı 9 Ocak’ta uzaya çıkacak

   

TİTİZ VE DONANIMLI 

AxIom Mission 3 (Ax-3) ekip lideri Michael Lopez-Alegria, Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevini gerçekleştirmek üzere hazırlıklarını sürdüren Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı için “titiz ve donanımlı” ifadesini kullandı. Ax-3 mürettebatını taşıyacak olan Dragon uzay aracı, SpaceX’in Falcon 9 roketiyle Florida’dan 9 Ocak 2024’te fırlatılacak.

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#Fatih Kacır#Alper Gezeravcı#Astronot

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