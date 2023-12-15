İlk Türk astronot Alper Gezeravcı 9 Ocak’ta uzaya çıkacak

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın 9 Ocak 2024’te uzaya çıkacağını duyurdu. Kacır, Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay Misyonu’nda birlikte görev alacağı astronotlarla birlikte çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından “İlk Türk uzay yolcumuz Alper Gezeravcı, Axiom 3 (Ax-3) misyonunda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak. Bayrağımızı gururla uzaya taşıyacak astronotumuz, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak; bilim insanlarımızın hazırladığı 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirecek. Türkiye Yüzyılı’na hayırlı olsun” notuyla paylaştı.

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ARMADA 100. YIL VURGUSU

Kacır, sosyal medya paylaşımında, Gezeravcı’nın misyonda kullanılacak armayı tanıttığı videoya da yer verdi. Sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu armada ay-yıldızlı Türk Bayrağı, 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor. Videoda, Gezeravcı da görev armasının detaylarını anlatıyor.

13 FARKLI DENEY YAPACAK

Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Gezeravcı, ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. Bakan Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda yapılacak deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.

TİTİZ VE DONANIMLI

AxIom Mission 3 (Ax-3) ekip lideri Michael Lopez-Alegria, Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevini gerçekleştirmek üzere hazırlıklarını sürdüren Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı için “titiz ve donanımlı” ifadesini kullandı. Ax-3 mürettebatını taşıyacak olan Dragon uzay aracı, SpaceX’in Falcon 9 roketiyle Florida’dan 9 Ocak 2024’te fırlatılacak.