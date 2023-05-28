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İlk turda oy kullanamamıştı... Hatice Nine'ye Togg sürprizi

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#Bakan Varank#TOGG#Hatice Sevinç
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 17:25

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da yürüme güçlüğü çektiği için ilk seçimde oy kullanamayan 70 yaşındaki Hatice Sevinç'i Anadolu rengi Togg ile evinden alarak sandığa götürdü.

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Bakan Varank, Bursa’da ikinci tur için seçim çalışması yaptığı esnaf ziyareti esnasında alp kapakçığı ameliyatı sonrası kısmi felç geçiren 70 yaşındaki Hatice Sevinç’in birinci tur seçimlerinde oy kullanmadığını öğrendi. İletişim bilgilerini aldığı Sevinç ailesine, seçim günü evlerine gelip Hatice Nine’yi oy kullandırmaya götüreceğinin sözünü verdi. Bakan Varank, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte sabah saatlerinde Hatice Sevin’in İstiklal Mahallesi 6. Zümrüt Sokağındaki evine gitti.

TOGG İLE SANDIĞA GİTTİ

Tekerlekli sandalye ile evden çıkaran Bakan Varank, Hatice Sevinç, eşi, çocukları ve torunlarını kendi kullandığı Anadolu rengi Togg’a bindirerek Osmangazi İlçesi’ndeki Hürriyet Şehit Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu'nda 3148 numaralı sandığa kadar götürdü. Sevinç, eşi ve torununun yardımı ile oyunu kullandı. Varank, Sevinç’in oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı sandıkta oyunu kullandı. 

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İlk turda oy kullanamamıştı... Hatice Nineye Togg sürprizi

SİTEM ETTİLER

Okul bahçesindeki gazetecilere açıklama yapan Varank, "Seçim çalışmaları vesilesiyle Bursa'yı sokak sokak, cadde cadde gezerken Koza Han'da denk geldiğimiz genç arkadaşlarımız bize şöyle bir sitemde bulundular. Dediler ki 'Bizim ninemiz oy kullanmak istedi ama biz onu sandığa götüremedik.' Biz de kendilerine bir söz vermiştik. Hatice teyzemizi de Togg ile oy kullanmaya getirdik. Biraz önce oyunu kullandı. Mütebessim çehresinden bundan ne kadar memnun olduğunu da görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, daha sonra Hatice Sevinç ve ailesini evine bıraktı.

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İlk turda oy kullanamamıştı... Hatice Nineye Togg sürprizi

SEVİNÇ AİLESİ NE DEDİ?

Hatice Sevinç'in kızı Gülcan Sevinç Tüter, 10 gün önce Varank ile Koza Han'da esnaf ziyareti sırasında karşılaştıklarını belirtti.

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Bu sırada Varank'ın yanına gittiğini anlayan Tüter, "Ona 'bakanım annemiz felçli, konuşamıyor ve yürüyemiyor. Bu nedenle bir önceki seçimde de oy kullanamadık ama annem çok oy kullanmak istiyor. Annem eğer oy kullanırsa kendini daha iyi hissedecek. Sürekli oy kullanmak istediğini söylüyor' dedik.

İlk turda oy kullanamamıştı... Hatice Nineye Togg sürprizi



Bakan bey de 'hemen adresinizi, telefonunuzu alalım ilgilenelim. Gerekirse ben de TOGG ile beraber geleceğim teyzenin oyunu kullandıracağız, sonra tekrardan evine teslim edeceğiz." dedi. 

Hatice Sevinç'in eşi Sadettin Sevinç ise, Varank'ın kendilerine bu şekilde yardımcı olduğu için çok memnun olduğunu belirtti.

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İlk turda oy kullanamamıştı... Hatice Nineye Togg sürprizi

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#Bakan Varank#TOGG#Hatice Sevinç

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