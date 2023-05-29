İlk teşekkür... ‘Kazanan sadece Türkiye’dir’

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:“Biz İstanbul’u çok seviyoruz. İstanbul’a âşığız. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2’nci turunu milletimizin teveccühü ile tamamlamış bulunuyoruz. İki bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum. Sandık başına giderek, kendisi ve evlatlarının geleceği için iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tebliğ eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum.

İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız. Ne dedim? Pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız. Biz ‘bu sevda burada bitmez’ dedik. Öyle mi? Biz hep ‘bu kutlu yürüyüş yarım kalmaz’ demiştik. Biz hep ‘hizmet eden hezimete uğramaz’ demiştik. Biz hep ‘Türkiye bize, biz de Türkiye’ye emanetiz’ demiştik. İsterseniz buna bir üçüncü bay bay daha ilave edebiliriz. Bay, bay, bay Kemal. Hamdolsun sizler bu sesimize karşılık verdiniz. Bugünkü seçim, aramızdaki bu muhabbetin demokrasi ateşinde şekillenmiş halidir.

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ÖNÜMÜZDE 2024 VAR

‘Biz öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek’ demiştik. Bugün kazanan sadece Türkiye’dir. Demokrasimizden, kalkınmamızdan, hedeflerimizden taviz vermeden şimdi, Türkiye Yüzyılı’nın kapısını açtık. Ama beraberce açtık. Erkeğinden kadınına, gencinden yaşlısına, çalışanında n emekçisine kadar milletimizin tüm kesimlerinin hayallerini, heyecanlarını beraberce hayata geçirdik. Kalbi ve gözü bize dönük dostlarımızın umutlarını beraberce yükselttik.

Şimdi önümüzde 2024 var. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? 2024’de Üsküdar’ı da, İstanbul’u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Şu anda emniyete dedim ki ‘Kısıklı Meydanı’nda ne kadar vatandaşım var?’ Rakam ne biliyor musunuz? 55 bin... Seçimler gelir geçer,asıl olan ülkemizin hedeflerinden sapmaması, milletimizin beraberliğine sahip çıkmasıdır. Bugünkü seçimlerin en büyük mesajı budur.

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Seçim sonuçları bir kez daha göstermiştir ki hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez. İşte şimdi dünya ülkeleri arıyor. Bu zaferi, bu mutluluğu bizimle paylaşıyorlar. Hiç kimse, insanımızın sahip olduğu hak ve özgürlüklere el uzatamaz. Hiç kimse milletimize tepeden bakamaz. Hiç kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz. Hiç kimse milletimizin bir olma kardeş olma, hep birlikte Türkiye olma azmini kıramaz. Önümüzdeki dönemde milletimize ne söz verdiysek onu yapacağız.”