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İlk tebrik ‘Efsane Vali’nin MHP’li oğluna

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#Mehmet Kemal Yazıcıoğlu#Özgür Özel#Seçim
İlk tebrik ‘Efsane Vali’nin MHP’li oğluna
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçimin ardından açtığı ilk kutlama telefonlarını ve ilk projelerini Hürriyet’e anlattı. Özel ilk telefonu “süper vali” olarak ünlenen merhum Recep Yazıcıoğlu’nun MHP’den Tokat Belediye Başkanı seçilen oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’na açtı, ardından en genç belediye başkanı 22 yaşındaki Zeynep Çelik’i kutladı.

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* CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hürriyet’e, Vali Yazıcıoğlu’nun çok takdir ettiği bir devlet adamı olduğunu belirterek, “Genel vali algısının dışındaydı, oğlunun aday olduğunu öğrenince de ilgimi çekmişti” dedi. “Seçim kampanyamız sırasında da hatta ‘bizim orada adayımız var, kendi adayımızın kazanmasını isterim ama o kazanırsa da tebrik etmek için ararım’ demiştim” diyen Özel, seçimde kazandığını öğrenince de kendisini aradığını söyledi. Özel, oğul Yazıcıoğlu ile seçimin ertesi gününün sabahındaki telefon görüşmesini de şöyle aktardı:

KAHVENİZİ İÇMEYE UĞRARIM

“Sabah aradım, çok şaşırdı. ‘Ben babanızı çok severdim, çok iyi bir devlet adamıydı, hayatını kaybettiğinde de çok üzülmüştüm, göz ucuyla da sizi takip ediyordum, seçilmenize sevindim tebrik ederim’ dedim. ‘Tokat’a geldiğimde kahvenizi içmeye uğrarım’ da dedim, o da, ‘Tokat’ta bir şey olursa her zaman beklerim’ dedi.”

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ZEYNEP’İ DE ARADI

* Özel, ikinci kutlama telefonunu da Çanakkale’nin Yenici ilçesine bağlı Kalkım beldesinde seçimi bağımsız olarak kazanarak Türkiye’nin en genç belediye başkanı olan 22 yaşındaki Zeynep Çelik’e açtığını söyledi.

 

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#Mehmet Kemal Yazıcıoğlu#Özgür Özel#Seçim

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