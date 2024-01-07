İlk milli kadın karting pilotu Ayşe Çebi... Hızlı ve azimli

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Lise öğencisi 15 yaşındaki Ayşe Çebi, okuldan uzak kaldığı pandemi döneminde hobi olarak karting yapmaya başladı. Küçük yarış arabasının direksiyonuna oturup piste ilk çıktığında kendisindeki potansiyeli keşfetti. Yarışlara ilk kez katıldığı 2021 yılında, Türkiye Karting Şampiyonası Junior Kategori genel klasmanda Türkiye üçüncüsü, kadınlar klasmanında ise şampiyon oldu. 2023 yılını ise Türkiye Karting Jampiyonası’nın 4. ayağını birinci olarak bitirdi. Türkiye’nin ilk milli kadın karting pilotu unvanını alan ve yurtdışındaki yarışlara da katılan Ayşe Çebi bu yıl 4 yurtiçi ve 16 yurtdışı yarışa katıldı. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de yapılan yarışta Senior Kategorisi’nin genel klasmanında 5’inci, kadınlar klasmanında ise 1’inci oldu.

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RAKİPLERİNİN HEPSİ ERKEK

Antrenmanlarını hiç aksatmayan Ayşe’nin yılda ortalama 150 günü pistte geçiyor. Yurtdışında, dünyanın en prestijli yarış ve organizasyonları olan WSK, İtalya Şampiyonası, Lame İtalya gibi yarışlara katılan Ayşe’nin kategorisinde 40-50 yarışçı bulunuyor. İlk kez düzenlenen OKN World Cup’a da performansı nedeniyle davet edilen Ayşe’nin dünya çapından yarışacağı 32 pilotun tümü erkek. Karting yarışlarında kadın olmanın bazen sorun yaratabildiğini anlatan Ayşe, bunun da nedenlerini şöyle sıralıyor: “Diğer sürücüler sizin kadın pilot olduğunuzu biliyor ve geçilmemek için ciddi derecede zorlayabiliyor. Tabii bu da benim kendi limitlerimin üzerine çıkmama, daha fazla risk almama neden oluyor.”

İLAVE AĞIRLIK KONULUYOR

Ayşe Çebi yarışırken yaşadığı zorlukları şöyle anlatıyor: “Herkesin yanıldığı bir konu, kadınların ayrı yarıştığı sanılıyor. Kartingde kadın-erkek diye ayırım yok. Hepsi birlikte yarışıyor. Sadece çok az yarışlarda kadınlara ekstradan teşvik kupası veriliyor. Profesyonel kartingde her şey kişiye özel. Kask, tulum, araç koltukları, direksiyon şekli, kilonuza göre ağırlık eklemeleri gibi. Çünkü bu yarışlarda, herkesin eşit ağırlıkta olması gerekiyor. Aksi halde yarış sonrası belirlenen kilonun altında tartılırsanız diskalifiye olursunuz. Benim aracıma erkek yarışmacılarla kilomu eşitlemek için ilave ağırlıklar konuluyor.”