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Uluslararası anlaşmalarda bir ilk... FETÖ ile mücadelede tarihi başarı!

#FETÖ#Türkiye#İsveç
Uluslararası anlaşmalarda bir ilk... FETÖ ile mücadelede tarihi başarı

Türkiye İspanya'nın başkenti Madrid'deki dörtlü zirvede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini yolu açan onayı verirken, imzalanan ortak bildiride önemli detaylar yer aldı. Üçlü memorandumda PKK/PYD'nin yanı sıra FETÖ de terör örgütü olarak yer aldı. NATO adayı iki ülkenin "PYD/YPG ve Türkiye’de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır" ifadesi kullanıldı.

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Madrid'de 4 saat süren dörtlü zirvenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memoranduma imza attı. Türkiye'nin istediğini aldığı şeklinde yorumlanan ortak bildiride FETÖ detayı dikkat çekti. Bildiride, İsveç ve Finlanya'nın bundan sonra FETÖ'ye destek sağlamayacağı yer aldı.

İşte Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan bildirideki o madde:

Müstakbel NATO Müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verirler. Bu çerçevede, Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye’de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır. Türkiye de milli güvenliklerine yönelik tüm tehditlere karşı Finlandiya ve İsveç’e tam destek verir. Finlandiya ve İsveç terörizmi tüm biçim ve tezahürleriyle en kuvvetli şekilde reddeder ve kınar. Finlandiya ve İsveç, tüm terör örgütlerinin Türkiye’ye karşı gerçekleştirdikleri saldırıları açık ve net biçimde kınar, Türkiye’yle ve mağdurların aileleriyle en derin dayanışma duygularını ifade eder.

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