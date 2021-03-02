İlk defa anlattı: ‘Anne’ demesi ipleri kopardı…

Fulya Soybaş ve Orkun Ün Hürriyet Bizimle’de magazin dünyasıyla ilgili çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.



İbrahim Tatlıses’in sevenlerini şaşırtan yeni imajı için “olmamış” diyen Orkun Ün dikkat çeken ifadeler kullandı.



Tamer Karadağlı ve genç sevgilisiyle ilgili yorumları değerlendiren Orkun Ün, Karadağlı hakkında çok konuşulacak bir duyumunu ilk kez Hürriyet Bizimle izleyicileri için paylaştı.



Kanal D’nin çok izlenen dizisi Sadakatsiz hakkında konuşan Orkun Ün tepki çeken karakter hakkında “Hadi oradan Volkan” diye tepki gösterdi.



Orkun Ün, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz arasında devam eden yargı sürecine değinerek ikili arasında geçen ve “ipleri o kopardı” olarak nitelediği hiç bilinmeyen bir olayı ilk kez anlattı.



Çok tartışılan Türkiye’nin Kültür Elçileri listesini değerlendiren Orkun Ün, “Nusret’e tek başına bu gücü vermemek lazım” dedi.