İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu

Mütevelli Heyeti Başkanlığını Bilal Erdoğan’ın yaptığı İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti’nin 2 yılda bir düzenlediği İlim Yayma Ödülleri, 3 farklı kategoride; millilik bilincine sahip, toplumda yaygın etki oluşturan, ülkemizin ve insanlığın hayrına katkı sağlayan çalışmalara veriliyor. Türkiye’nin ve bilim dünyasının aylardır merakla beklediği ödüller, dün Atatürk Kültür Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle sahiplerine verildi. Törene akademi, bilim, sanat, iş, siyaset ve medyadan çok sayıda isim katıldı.

GURUR DUYACAĞIMIZ GÜNLER...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül töreninden önce yaptığı konuşmasında özetle şunları söyledi: “Bilhassa gençlik döneminde hata yapmaktan korkarak eser vermeyen, kitap yazmayan, konferanslarda birikimini ortaya koymayan ilim adamı daha sonra bunları hiç yapamaz. Ülkemiz bu bakımdan maalesef epeyce kurak bir süreçten geçmektedir. Binlerce, on binlerce hocamız olmasına rağmen kendi alanında yeni çığırlar açma potansiyeline sahip telif eser sayımız bir hayli düşüktür. Tercüme eserler dünyanın birikimini ülkemize taşımak bakımından önemlidir ama bunlar telif eserlerle taçlandırılmadıkça hedeflerimize varmamız mümkün değildir. Türkiye’nin ve öncülüğünü yaptığı Türk ve İslam dünyasının işte böyle bir davası vardır. Elbette bir gün davasını güttüğümüz medeniyetin ışığını en yükseğe çıkartacak biliminsanlarımızla gurur duyacağımız günler gelecektir.

EVLATLARIMIZI KORUMALIYIZ

Bir milletin varlığını sürdürebilmesi ve geleceğine güvenle bakabilmesi yetiştirdiği nesillerin donanımına bağlıdır. Biz de kendi evlatlarımızı teknoloji ile birlikte hızla bünyemizi saran yeni iletişim mecralarının sinsi, yıkıcı ve olumsuz etkilerine karşı korumak zorundayız. Son dönemde özellikle yabancı sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte ahlaki açıdan ciddi bir erozyon, hatta yozlaşma yaşandığını görüyoruz. Bunlarla mücadelede en büyük görev İlim Yayma Cemiyeti ve Vakfı gibi dava sahibi, dert sahibi, medeniyet şuuru sahibi müesseselerimize düşüyor.

Türkiye artık 20 yıl, 40 yıl öncesine göre demokrasisiyle, güvenliğiyle, ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomasisiyle çok daha hürdür, geleceğine çok daha güvenle bakabilmektir. Yakaladığımız bu ivmeyi sürdürebilmemiz için çocuklarımızı medeniyetimize, tarihimize ve kültürümüze uygun şekilde yetiştirme meselesini önceliklerimizin en başına koymak mecburiyetindeyiz. Bunun yolu eğitim vasıtasıyla, çocuklarımızın maddi ve manevi beslenme kaynaklarını millileştirmekten geçiyor.”

Gecede İlim Yayma Vakfı Büyük Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıkladı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Akduman Büyük Ödülü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Özel Ödülü’nü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar adına TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’a ödülü, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan verdi. Sosyal Bilimler Ödülü’nü İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zekeriya Kurşun kazandı. Prof. Kurşun, ödülünü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den aldı. Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü’ne Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlhami Gülçin layık görüldü. Prof. Gülçin’e ödülünü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş takdim etti.

İLETİŞİM SPONSORU DEMİRÖREN MEDYA

- Demirören Medya’nın iletişim sponsoru olarak yer aldığı törene Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay, Demirören Medya Tv Grup Başkanı Murat Yancı da katıldı. Yıldız Holding, Tosyalı Holding, MNG Şirketler Grubu, Hayat Holding, Turkcell, ASELSAN, AKSA ve Tay Group ana sponsor; UFS, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Sancak Yatırım, Memorial platin sponsor; Evyap ve Torkam Holding altın sponsor olarak yer aldı. İlim Yayma Ödülleri’ne destek veren Artaş Grubu, Ege Yapı, Hidro Kontrol, Kuzu Grup ve PORT temsilcileri de geceye katıldı.

AZİZ SANCAR’A 50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ

- İlim Yayma Vakfı’nın bu yıl kutlanan 50. kuruluş yıldönümüne özel olarak verilen İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Özel Ödülü’nün sahibi ise 2015 yılında Nobel Ödülü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar oldu.

Prof. Dr. Aziz Sancar ödül törenine Amerika’dan gönderdiği video mesajda özetle şunları söyledi: “Vakfın Türkiye’de ilimin gelişmesi için büyük katkıları olmuştur. Vakfın Türkiye’ye yaptığı hizmetleri öğrenince ve bana ödül vereceklerini öğrenince çok memnun oldum. Bu vakfın görevlilerine gönülden teşekkür ederim beni takdir ettikleri için. İyi bir araştırmacı meraklı olmalıdır. Araştırmanın, tabiatın sırlarını çözmenin kolay olmadığını baştan bilmelidir. Dünyada olup biten bütün çalışmalardan haberiniz olsun. Özellikle teknik lazım ki çalışmalarınızda kullanabilesiniz. Yoksa 19. asrın şartlarıyla 21. asırda bilim yapılamaz.”

ÇALIŞTIĞI ALANI AKADEMİDE KURUMSALLAŞTIRDI

- İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, uzun yıllar sürdürdüğü Yakınçağ tarihi, Osmanlı Arap coğrafyası, Ortadoğu ve Kuzey Afrika çalışmalarının ürünü olarak, özgün arşiv kaynaklarını kullanarak kaleme aldığı “Osmanlı Arapları, Hilafet, Siyaset ve Milliyet (1798-1918)” kitabıyla ulusal ve uluslararası literatüre katkı vermesi, çalıştığı alanı akademide kurumsallaştırmasından dolayı Sosyal Bilimler Ödülü’ne layık görüldü.

Özgeçmişi: İlk ve orta öğrenimini Trabzon ve Rize’de tamamlayan Zekeriya Kurşun, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladıktan sonra, doktorasını üniversitenin Yakınçağ Tarihi kürsüsünde yaptı. 1995 yılında Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda doçent, 2000 yılında da profesör oldu. Marmara Üniversitesi’nde 30 yıldan fazla yöneticilik de yapan Kurşun, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı.

MEME KANSERİ TEŞHİSİNDE ÇIĞIR AÇTI

- İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Akduman, zararsız elektromagnetik dalgaları kullanarak meme kanserini 20’li yaşlardan itibaren tespit edebilen ve görüntüleyen SAFE (Tara ve Erken Bul) isimli görüntüleme cihazını geliştirmesinden dolayı Büyük Ödülü almaya hak kazandı.

Özgeçmişi: Akduman, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Aynı bölümde 1998 yılında Profesör oldu. New Polytehnic University, King’s College London, Goettingen University ve New Jersey Institute of Technology’de uzun süreli misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Geliştirmiş olduğu mikrodalga görüntüleme teknolojisi ve cihazlarla ilgili 7 uluslararası patent sahibi.

DOĞAL ANTİOKSİDANLARLA İLGİLİ ÇALIŞIYOR

- Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlhami Gülçin, bazı doğal bileşenlerin antioksidan aktivitelerini etki mekanizmaları ile beraber ortaya koyan, bu bileşenlerin gıdaların üretim aşamasında kullanılan ve birçok yan etkileri bulunan sentetik antioksidanlardan daha etkili ve güvenli olduklarını ispatlayan; çalışmalarında birçok hastalıkla bağlantılı metabolik enzimlere karşı inhibitör sentezi ve dizayn konularında katkı sağlayan; başta gıda ve farmakoloji olmak üzere geniş bir uygulama alanı bulan öncü çalışmalarından dolayı Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü’ne layık görüldü.

Özgeçmişi: Uluslararası birçok başarıya da imza atan Gülçin Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde çalışmalarına devam ediyor.