İlhan Cihaner kimdir? İşte CHP Genel Başkan adayı İlhan Cihaner'in biyografisi

24. Dönemde Denizli Milletvekili olarak TBMM'de yer alan İlhan Cihaner, uzun yıllar Adalet Bakanlığı bünyesinde Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev almıştı. İşte, CHP Genel Başkan adayı İlhan Cihaner'in biyografisi...



23 Şubat 1968'de Kars'ta doğdu. Baba adı İsmail Hakkı, anne adı Zeynep'tir.

Hukukçu, Cumhuriyet Savcısı; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Reyhanlı, İdil, Çamlıdere Cumhuriyet Savcısı; Vezirköprü, Alaşehir, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı; Adana Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. 2012, 2014 ve 2016'da yapılan CHP kurultaylarında Parti Meclisi Üyeliğine seçildi.

24. Dönemde Denizli Milletvekili seçildi.

Cihaner, evli ve 1 çocuk babasıdır.