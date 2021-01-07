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Haber Giriş: 07.01.2021 - 19:05 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanlığından CHP'li grup başkanvekilinin iddiasına yalanlama: Tamamen yalan ve hayal ürünüdür

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İletişim Başkanlığından CHP'li grup başkanvekilinin iddiasına yalanlama: Tamamen yalan ve hayal ürünüdür
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İletişim Başkanlığı, CHP'li bir grup başkanvekilinin 'CHP grup toplantılarının televizyonlarda yayınlanmaması için kanalların Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca arandığı' iddiasını yalanladı.

İletişim Başkanlığından yapılan kamuoyu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"CHP’nin bir grup başkanvekilinin “CHP grup toplantılarının televizyonlarda yayınlanmaması için kanalların Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca arandığı” şeklindeki iddiası, tamamen yalan ve hayal ürünüdür.

Bu, söz konusu şahsın kurumumuza ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a yönelik ilk iftirası değildir. 

Siyaset üretmeyenler bir kez daha iftira silahına sarılmaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bu tezvirata karşı bir açıklama yapmayı zul addetmekle birlikte, hakikat adına kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini bir zaruret olarak görüyor ve bu açıklamayı yapıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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