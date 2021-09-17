Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
17 yıldır cinayetten aranıyordu JASAT operasyonuyla yakalandı17 yıldır cinayetten aranıyordu! JASAT operasyonuyla yakalandı#Cinayet
Bakan Çavuşoğlundan BM ile kritik görüşmeBakan Çavuşoğlu'ndan BM ile kritik görüşme#Antonio Guterres
Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray derbisiBasketbolda Fenerbahçe-Galatasaray derbisi! #Cevat Soydaş Turnvuası
İletişim Başkanlığı, BM Genel Kurulu öncesi New Yorkta panel düzenleyecekİletişim Başkanlığı, BM Genel Kurulu öncesi New York'ta panel düzenleyecek#İletişim Başkanlığı
ABDde endişelendiren koronavirüs araştırmasıABD'de endişelendiren koronavirüs araştırması#Koronavirüs
Beşiktaş Icrypex son çeyrekte kaybettiBeşiktaş Icrypex son çeyrekte kaybetti#Beşiktaş
Bakan Varank: Dijital dönüşüm alanında yeni bir vergi teşvik programı üzerinde çalışıyoruzBakan Varank: Dijital dönüşüm alanında yeni bir vergi teşvik programı üzerinde çalışıyoruz#Mustafa Varank
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ’veri’ açıklamasıHazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ’veri’ açıklaması#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Rüştü Onur Atilla: Akbil’imi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diyeRüştü Onur Atilla: Akbil’imi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye#Rüştü Onur Atilla
Kuruçeşmede Zara rüzgarı estiKuruçeşme'de Zara rüzgarı esti#Zara
HABERLERGündem Haberleri

İletişim Başkanlığı, BM Genel Kurulu öncesi New York'ta panel düzenleyecek

#İletişim Başkanlığı#Fahrettin Altun#New York
İletişim Başkanlığı, BM Genel Kurulu öncesi New Yorkta panel düzenleyecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde BM Plaza'da 'Kovid-19 Sonrası Dönemde Güvenin Yeniden İnşası ve Umudun Tazelenmesi: Türkiye'nin Uluslararası Düzene Bakış Açısı' başlıklı panel düzenleyeceklerini belirtti.

Haberin Devamı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin hizmetinde gece gündüz demeden tüm dünyada aktif kamu diplomasisi hedefiyle yürüttüğümüz çalışmaların bir yenisini ABD'de New York'ta gerçekleştiriyoruz. Panelde; BM'nin değişen dünya düzeninde nasıl daha demokratik, verimli, şeffaf, adil ve insan odaklı olabileceği ile Afganistan'daki son gelişmelerin yanı sıra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'ye ilişkin somut reform önerileri değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.

New York'ta United Nations Plaza'da düzenlenecek panele; siyaset, akademi, düşünce kuruluşu, medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılmasının beklendiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı eski danışmanı Rich Outzen ve SETA Washington DC Araştırma Direktörü Dr. Kılıç Buğra Kanat'ın konuşmacı olarak yer alacağı panelin moderatörlüğünü TRT World Şef Editörü Ghida Fakhry yapacağı ifade edilen panelde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müstakil olarak kaleme aldığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitapta yer alan BM'ye ilişkin somut reform önerilerinin de tartışılmasının beklendiği aktarıldı.

İletişim Başkanlığı, BM Genel Kurulu öncesi New Yorkta panel düzenleyecek


Haberle ilgili daha fazlası:
#İletişim Başkanlığı#Fahrettin Altun#New York