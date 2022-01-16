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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yeni kitabı çıktı

#Fahrettin Altun#İletişim Başkanı#Kitap
İletişim Başkanı Fahrettin Altunun yeni kitabı çıktı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un İngilizce kaleme aldığı 'Türkiye as a Stabilizing Power in an Age of Turmoil (Küresel Kaos Çağında İstikrar Sağlayıcı Bir Güç: Türkiye)' kitabı yayımlandı. Altun'un kitabı; küresel sistemin bir tür kaos yaşadığı bu zamanda Türkiye'nin tezlerini ve istikrar sağlayıcı, düzen kurucu rolünü anlatıyor.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yeni kitabı 'Türkiye as a Stabilizing Power in an Age of Turmoil (Küresel Kaos Çağında İstikrar Sağlayıcı Bir Güç: Türkiye)' çıktı. ABD ve Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Academica Press tarafından yayımlanan kitap, küresel sisteme dair önemli tespitler içeriyor.

Altun'un kitabı, küresel sistemin bir tür kaos yaşadığı bu dönemde Türkiye'nin tezlerini ve istikrar sağlayıcı, düzen kurucu rolünü anlatıyor. Türkiye'nin son 20 yılda küresel sistemde oynadığı rolün ve karşı karşıya kaldığı meydan okumaların analiz edildiği kitap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika vizyonunun temel parametrelerini de ortaya koyuyor. Kitapta uluslararası sistemin sürekli olarak kriz ürettiğine dikkat çekilirken, sistemin barış ve istikrarı sağlamaktan oldukça uzak olduğu belirtiliyor. Altun, kitabında bölgesel anlaşmazlıklar, göç, gelir dağılımındaki adaletsizliklerin yanı sıra artık siber suçlar, iklim değişikliğine bağlı çevre felaketleri, kıtlık ve salgın hastalıklar gibi yeni tehditlerin de bulunduğuna dikkati çekiyor.

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'ÖNCELİKLE KENDİ ÇIKARLARI ÇERÇEVESİNDE HAREKET EDİYORLAR'

Mevcut uluslararası sistemin bu sıkıntılarla baş edecek durumda olmadığını ifade eden Altun, bütün ulusların stratejilerini tasarlarken yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. 'Büyük- Süper­ güç' denilebilecek ülkelerin mevcut uluslararası sistem içerisinde çıkarlarını koruduğuna işaret eden Altun, kitabında şu değerlendirmelerde bulunuyor:
"Günümüz uluslararası sistemi bütün dünya için çok büyük maliyetleri olsa da büyük güçlerin en fazla faydalanabileceği şekilde çalışıyor. Küresel istikrar ve barış yerine bu güçlerin menfaatleri ön planda yer alıyor. Mevcut adaletsiz sistemin mimarları olan bu güçler; düzensiz göç, iklim değişikliği ya da bölgesel çatışmalarla ilgilendiklerinde dahi öncelikle kendi çıkarları çerçevesinde hareket ediyor."

'TÜRKİYE KÜRESEL VE BÖLGESEL KRİZLERE ÇOK İYİ BİR SINAV VERDİ'

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Son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin birçok küresel ve bölgesel krize karşı çok iyi bir sınav verdiğini vurgulayan Altun, Türkiye'nin, küresel sorunlara karşı küresel dayanışma ve iş birliğini, uluslararası sisteme dönük de reformları savunduğunu belirtiyor.

Altun kitabında, Türkiye'nin uluslararası sistemdeki rolüne de geniş bir yer ayırırken, Türkiye'nin sadece milyonlarca mülteciyi ağırlamakla kalmayıp, coğrafi olarak çok uzak noktalara dahi yardım elini uzattığına dikkati çekiyor. Bütün aktörlerle temas kurarak bölgesel ve küresel krizlere çözüm bulmaya çalışan Türkiye'nin, dünya genelindeki eşitsizliklere karşı da her zaman adaleti savunduğunu ifade eden Altun, "Türkiye, küresel düzlemde adalet sağlanmadan barış, istikrar ve refahın sağlanamayacağını güçlü şekilde vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca ülke liderlerini küresel meydan okumalara karşı birlikte hareket etmeye çağırdı, sadece ulusal çıkarlar için değil bütün insanlığın faydası için çabalanması gerektiğini belirtti. Bu çağrı yalnızca söylem düzleminde de kalmadı. Balkanlar'dan Libya'ya, Somali'den Doğu Akdeniz'e kadar pek çok farklı noktada Türkiye ya çözümün merkezinde oldu ya da istikrarın sağlanması için katkıda bulundu" görüşüne yer veriyor.

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'TÜRKİYE BİR ÇOK ÜLKEYE ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR'

İslamofobi, Covid-19 salgını, iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı sıkıntılara karşı salt ulusal çıkarlar çerçevesinde mücadele edilemeyeceğinin altını çizen Altun, kitabında daha adil bir dünya için insanı merkeze alan bir yaklaşımla uluslararası sistemin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguluyor. Türkiye'nin dış politika stratejisini bölgesel ve küresel sorunlara da çözüm üretecek şekilde revize ettiğini anlatan Altun, bu kapsamda daha adil ve müreffeh bir dünya için Türkiye'nin ortaya koyduğu bu modelin bir çok ülkeye örnek teşkil ettiğini dile getiriyor. Altun kitabında "Türkiye, küresel sisteme yönelik sorumluluklarını her anlamda yerine getirmekle kalmıyor aynı zamanda çözüm önerileri de sunuyor. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde son yirmi yılda gösterdiği performansla küresel istikrar ve daha adil bir dünya için önemli bir örnek ve büyük bir umut teşkil ediyor. Barış, adalet, refah ve güvenilir bir gelecek için diğer ülkelerin de Türkiye'yi takip etmesi gerekiyor" ifadelerini kullanıyor.

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Altun'un kitabı, Türkiye'nin yanı sıra ABD ve İngiltere'de de kitapseverlerin dikkatine sunuldu. Prof. Dr. Fahrettin Altun, 'Modernleşme Kuramı: Eleştirel Bir Giriş', 'Türkiye'de Basın Özgürlüğü', 'Terörün Kökenleri ve Terörle Mücadele Stratejisi', '15 Temmuz'da Medya', 'Milletin Zaferi:15 Temmuz' başlıklı kitapları kaleme almıştı.

 

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