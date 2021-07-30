MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Şahin Akdemir' paylaşımı
GeriGündem İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Şahin Akdemir' paylaşımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 16:41 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Şahin Akdemir' paylaşımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Şahin Akdemir' paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangına müdahale eden itfaiyecilere motosikletiyle su taşırken geçirdiği kaza sonucu alevler arasında kalıp hayatını kaybeden Şahin Akdemir (25) için "Seni unutmayacağız kardeşim" mesajı paylaştı.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Şahin Akdemir'in Marmaris’te çıkan yangın sırasında itfaiye ekiplerine gönüllü olarak motoruyla su ve ayran taşırken hayatını kaybettiğini bildirdi.

Şahin Akdemir'in fotoğrafını paylaşan Altun, "Bu vatanın cesur evladı. Hepimizin yüreğini dağladı. Allah rahmet eylesin. Seni unutmayacağız kardeşim" ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altundan Şahin Akdemir paylaşımı

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi