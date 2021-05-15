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Gündem
AA
Haber Giriş: 15.05.2021 - 02:01 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun'dan şehit asker Özdamar için başsağlığı mesajı

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İletişim Başkanı Altun'dan şehit asker Özdamar için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Altun, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Irak'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım Harekatı'nda terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman askerimiz İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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