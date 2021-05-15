AA
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İletişim Başkanı Altun'dan şehit asker Özdamar için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Altun, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Irak'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım Harekatı'nda terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman askerimiz İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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