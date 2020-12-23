DHA
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İletişim Başkanı Altun'dan CHP'ye tepki: Öneriyi kabul etmiyoruz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP’ye tepki göstererek, "CHP’nin önerisini kabul etmiyoruz" dedi.
Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "CHP’nin uyuşturucu ticareti, organ kaçakçılığı ve kara para aklama suçları ile mücadeleden vazgeçilmesi yönündeki önerisini kabul etmiyoruz. Bu öneriyi anlamakta zorlanıyor, bu önerinin TBMM çatısı altında gündeme getirilmesini yadırgıyoruz" dedi.
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