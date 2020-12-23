MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİletişim Başkanı Altun'dan CHP'ye tepki: Öneriyi kabul etmiyoruz
GeriGündem İletişim Başkanı Altun'dan CHP'ye tepki: Öneriyi kabul etmiyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 01:44 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun'dan CHP'ye tepki: Öneriyi kabul etmiyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İletişim Başkanı Altun'dan CHP'ye tepki: Öneriyi kabul etmiyoruz
Abone Olgoogle-news

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP’ye tepki göstererek, "CHP’nin önerisini kabul etmiyoruz" dedi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "CHP’nin uyuşturucu ticareti, organ kaçakçılığı ve kara para aklama suçları ile mücadeleden vazgeçilmesi yönündeki önerisini kabul etmiyoruz. Bu öneriyi anlamakta zorlanıyor, bu önerinin TBMM çatısı altında gündeme getirilmesini yadırgıyoruz" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle