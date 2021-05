İletişim Başkanı Altun'dan batıya İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı tepkisi

Altun, telefonla bağlandığı TRT Haber yayınında İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına tepki gösterdi. İsrail'in Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıların asla kabul edilemeyeceğinin altını çizen Altun, İsrail'in kutsallara gerçekleştirdiği bu alçak saldırıları, Filistinlilere uyguladığı işgal ve şiddet politikasını en sert şekilde kınadıklarını ve telin ettiklerini ifade etti. Müslümanlar için kutsal olan ramazan ayında, Kadir Gecesi öncesinde bu saldırıların artmasının, saldırıların kasıtlı olduğunu da tescil ettiğini vurgulayan Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:



'HUKUKSUZLUĞUN BEDELİ ÖDENECEKTİR'



"İbadet eden masum insanlara saldırmak apaçık bir terördür. 1948'den bu yana tüm dünyanın gözü önünde bir şey oluyor, adım adım ilerleyen bir işgal var. Bugün Filistinli kardeşlerimizin, ne yazık ki tüm yaşam alanları, sosyal alanları, planlı bir şekilde taarruz altına alınıyor ve fiziksel varlıkları ağır bir tehdit altında. Filistinlilere yapılan bu saldırıların, en temel insan haklarına aykırı olduğunu görüyoruz. Aslında bütün dünya görüyor ama ne yazık ki buna karşı dünyanın büyük bir kesimi, özellikle batı dünyası, tabiri caizse üç maymunu oynuyor ve sessiz kalıyor. Bu, kabul edilemez bir durum. Birleşmiş Milletlerin geçmiş tarihlerde aldığı kararlar neticesinde çizilen sınırlar var. Her fırsatta bunlar aşılıyor ve işgal girişimine hız kesmeden devam ediyor İsrail. Ben inanıyorum ki bu hukuksuzluğun bedeli ödenecektir."



'KALICI BARIŞ İSTİYORSAK TEK YOL, DOĞU KUDÜS OLAN BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASI'



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği gibi Orta Doğu'da eğer kalıcı bir barış istiyorsak bunun için tek yol, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıdır." diye konuştu.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli ailelerin evlerinin gasp edildiğine, oralara Yahudilerin yerleştirildiğine işaret eden Altun, bunun hukuka ve vicdana sığmayan bir durum olduğunun altını çizdi. Altun, "Sessiz kalan batı dünyasına, batı devletlerine soruyoruz; söyleyecek bir sözünüz yok mu? Bizim var. Biz diyoruz ki hukuk ve adalet sadece siz söz konusu olduğunuzda ve sizin çıkarlarınız söz konusu olduğunda mı geçerli? Sadece bu hukuksuzluğa göz yumanların mı hakkı hukuk? Bunun adı çifte standart bile değil, bunun adı kötülük, bunun adı zulüm. İsrail'in katlettiği Filistinli kardeşlerimizin, ne zaman dünyanın gündemine geleceğini soruyoruz." açıklamasında bulundu.



'BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ SADECE BATILI GAZETECİLER İÇİN Mİ GEÇERLİ'



İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıda, 50'den fazla Filistinlinin ve Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'ın yaralandığına işaret ederek, acil şifalar dileyen Altun, "İsrail, daha önce de Anadolu Ajansını hedef almıştı. Şimdi tüm dünyaya yine sormanın vakti değil mi? Her fırsatta savunduğunuz batı dünyasına basın özgürlüğü, basının dokunulmazlığı, sadece batılı gazeteciler için mi geçerli?" tepkisini gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şunları kaydetti:



"Biz, Türkiye olarak dün olduğu gibi bugün de Filistin'in haklı davasının yanında olmaya devam edeceğiz. Yarın da Filistin'i destekleyeceğiz, mazlum Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki kararlılığı, milletimizin bu konudaki kararlı tutumu açık ve nettir. Bölgemizde huzurun ve barışın tesis edilmesi için de tüm gayretimizle ve samimiyetimizle çalışmaya devam edeceğiz. 400 yıl Kudüs'e adaletle hizmet etme bahtiyarlığına nail olan bir ecdadın torunlarıyız. Her zaman Filistin'in yanında olacağız. Kudüs-ü Şerif bizim kırmızı çizgimizdir. Bunu bütün dünyaya bir kere daha vurguluyoruz. Cumhurbaşkanımız her vesileyle bunu açık ve net vurgulamıştır, Birleşmiş Milletler kürsüsünde bunu haykırmıştır."



'İSLAM DÜNYASININ DİRLİĞİ, BİRLİĞİ DAHA DA GÜÇLENECEKTİR'



Altun, Filistinli vatandaşların Kadir Gecesi'ni ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da tebrik ederek, "Ne olursa olsun, İslam dünyasının dirliği, birliği daha da güçlenecektir. Filistin davası İslam dünyasının asli bir davasıdır. Bu saldırılar o anlamda Müslümanların dirayetinin artmasına vesile olacaktır, ben inanıyorum. İnşallah bu zulüm düzenini, bu statükoyu hep birlikte değiştireceğiz ve inşallah İslam dünyası olarak daha huzurlu bayramları hep birlikte yaşayacağız." şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu düzene itirazını defalarca vurguladığına, İsrail'in zulümlerine itirazının yanında Türkiye'nin bölgede düzen kurucu rol oynaması için de çok yoğun bir gayret sarf ettiğine dikkati çeken Altun, "Bununla beraber bütün dünya sisteminin işleyişine, küresel zemindeki adaletsizliklere itiraz etti, alternatif çözümler önerdi. İnşallah bu gayrete biz Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara