İletişim Başkanı Altun: 'Sınır güvenliğimiz Türkiye'miz için hayati bir meseledir'

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sınır güvenliğimiz Türkiye'miz için hayati bir meseledir. Doğu ve Güney sınırımızda bu yıl itibarıyla bugüne kadar 267 bin 638 yabancının ülkemize yasa dışı yollarla girişi engellenmiştir. Hudut güvenliği için gece gündüz çalışan tüm güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, paylaşımında Anadolu Ajansı'nın "Van-İran sınırı gece gündüz kontrol altında tutuluyor" başlıklı haberine ve haber fotoğraflarına da yer verdi.

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