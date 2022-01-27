İletişim Başkanı Altun: ‘Göçmenler sorun değil, mağdur’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğan müjdeyi duyurdu: Kamu işçi maaşlarına ek zamErdoğan müjdeyi duyurdu: Kamu işçi maaşlarına ek zam#İran
Kıdem tazminatında yeni dönemKıdem tazminatında yeni dönem#Kıdem Tazminatı
Vitor Pereira sessizliğini bozdu Adada ortalığı karıştıran görüşme sonrası...Vitor Pereira sessizliğini bozdu! Ada'da ortalığı karıştıran görüşme sonrası...#Vitor Pereira
Neden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demediNeden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demedi#Ekrem İmamoğlu
İstanbulda karla mücadele... Erdoğandan ilk yorum: Basiretsizliktirİstanbul'da karla mücadele... Erdoğan'dan ilk yorum: Basiretsizliktir#Recep Tayyip Erdoğan
Eski Beşiktaş yöneticisi Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybettiEski Beşiktaş yöneticisi Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Fed’in kararına altında ilk tepkiFed’in kararına altında ilk tepki!#Altın Fiyatları
İstanbul kar yorgunu Sürücüler iki gün sonra kontak açtıİstanbul kar yorgunu! Sürücüler iki gün sonra kontak açtı#İstanbul
İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı hesabı ne olurİmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı hesabı ne olur?#Ekrem İmamoğlu
Batıda Putin doğalgazı keserse hesabı Enerji güvenliği risk altında...Batı'da 'Putin doğalgazı keserse' hesabı! Enerji güvenliği risk altında...#Rusya
ABDden flaş Türkiye mesajı: NATOnun vazgeçilmez bir müttefikidirABD'den flaş Türkiye mesajı: NATO'nun vazgeçilmez bir müttefikidir#Jeff Flake
Pastadan çıkanı görünce şaşkına döndü Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren kararPastadan çıkanı görünce şaşkına döndü! Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren karar#İnternet Alışverişi
Amaç dışı kredilere sıkı takip geliyorAmaç dışı kredilere sıkı takip geliyor#KGF
Omicron sanıp hafif geçireceğim sanan çok ama... Aman dikkatOmicron sanıp hafif geçireceğim sanan çok ama... Aman dikkat!#Omikron
Danimarkadan tarihi adım Covid-19u kritik hastalık kategorisinden çıkarıldıDanimarka'dan tarihi adım! Covid-19'u kritik hastalık kategorisinden çıkarıldı#Danimarka
HABERLERGündem Haberleri

İletişim Başkanı Altun: ‘Göçmenler sorun değil, mağdur’

#Fahrettin Altun#Göçmenler#Mülteci
İletişim Başkanı Altun: ‘Göçmenler sorun değil, mağdur’

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, popülist eğilimlerin göçmenlere nefreti körüklediğini belirterek, “Göçmenler, sorunun kaynağı değil, sorunun mağdurlarıdır” dedi.

Haberin Devamı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği tarafından düzenlenen “Göçmenler ve Medya Çalıştayı”nın açılışında konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, göçmenleri sorunun kaynağı olarak görmenin doğru olmayacağını söyledi. Altun konuşmasında özetle şunları kaydetti:

BUNU BİZ TERCİH ETMEDİK

“Özellikle 2010 sonrasında bölgemizde yaşanan gelişmeler, bölünmüş devletlerin ortaya çıkmasına, terörizmin yaygınlaşmasına, küresel göçmen ve mülteci sorununun baş göstermesine neden oldu. Tüm dünya şu anda göçmen sorunuyla karşı karşıya. Fakat, bu sorunla en ciddi şekilde yüzleşen ülke Türkiye’dir. Bunu biz tercih etmedik. Bölgemizde büyük bir yangın çıktı. Bu yangını biz çıkarmadık, aksine bu yangını söndürmek için çok büyük gayretler sarf ettik, etmeye de devam ediyoruz. Dahası bu yangının mağdurlarının yaralarını da biz sarmaya çalıştık.

Haberin Devamı

SEKİZ KATI GÖÇMEN VAR

Batıcı siyasetin bölgemizdeki iş birlikçilerinin, tamahkar ve tahripkar uygulamaları nedeniyle çıktı. Dış güçlerin vesayetinde kendi toplumuna yabancılaşmış azınlık yönetimlerinin yanlışları nedeniyle çıktı. Şu anda Almanya’da 530 bin, İsveç’te ise 130 bin Suriyeli göçmen bulunuyor. Onun dışında hiçbir Batı ülkesinde 50 binden fazla Suriyeli göçmen bulunmuyor. Ülkemiz ise Almanya’nın 8 katı göçmene ev sahipliği yapıyor. Bu noktada başta siyasetçilerin sığınmacılarla ilgili değerlendirmelerinde ve medyanın mültecilerle ilgili haberlerinde insani ve mesleki değerler açısından hassasiyet göstermesi elzemdir, çok önemlidir. Göçmenler, sığınmacılar, sorunun kaynağı değil, sorunun mağdurlarıdır.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fahrettin Altun#Göçmenler#Mülteci

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyor

TOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyor

#TOKİ Projeleri
Antalyaya 29 yıl sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e şehrin kar arşivi...

Antalya'ya 29 yıl sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e şehrin kar arşivi...

#İklim Değişikliği

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyor

TOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyor

#TOKİ Projeleri
Antalyaya 29 yıl sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e şehrin kar arşivi...

Antalya'ya 29 yıl sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e şehrin kar arşivi...

#İklim Değişikliği