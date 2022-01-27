İletişim Başkanı Altun: ‘Göçmenler sorun değil, mağdur’

Haberin Devamı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği tarafından düzenlenen “Göçmenler ve Medya Çalıştayı”nın açılışında konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, göçmenleri sorunun kaynağı olarak görmenin doğru olmayacağını söyledi. Altun konuşmasında özetle şunları kaydetti:

BUNU BİZ TERCİH ETMEDİK

“Özellikle 2010 sonrasında bölgemizde yaşanan gelişmeler, bölünmüş devletlerin ortaya çıkmasına, terörizmin yaygınlaşmasına, küresel göçmen ve mülteci sorununun baş göstermesine neden oldu. Tüm dünya şu anda göçmen sorunuyla karşı karşıya. Fakat, bu sorunla en ciddi şekilde yüzleşen ülke Türkiye’dir. Bunu biz tercih etmedik. Bölgemizde büyük bir yangın çıktı. Bu yangını biz çıkarmadık, aksine bu yangını söndürmek için çok büyük gayretler sarf ettik, etmeye de devam ediyoruz. Dahası bu yangının mağdurlarının yaralarını da biz sarmaya çalıştık.

Haberin Devamı

SEKİZ KATI GÖÇMEN VAR

Batıcı siyasetin bölgemizdeki iş birlikçilerinin, tamahkar ve tahripkar uygulamaları nedeniyle çıktı. Dış güçlerin vesayetinde kendi toplumuna yabancılaşmış azınlık yönetimlerinin yanlışları nedeniyle çıktı. Şu anda Almanya’da 530 bin, İsveç’te ise 130 bin Suriyeli göçmen bulunuyor. Onun dışında hiçbir Batı ülkesinde 50 binden fazla Suriyeli göçmen bulunmuyor. Ülkemiz ise Almanya’nın 8 katı göçmene ev sahipliği yapıyor. Bu noktada başta siyasetçilerin sığınmacılarla ilgili değerlendirmelerinde ve medyanın mültecilerle ilgili haberlerinde insani ve mesleki değerler açısından hassasiyet göstermesi elzemdir, çok önemlidir. Göçmenler, sığınmacılar, sorunun kaynağı değil, sorunun mağdurlarıdır.”