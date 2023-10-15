İletişim Başkanı Altun: Gazetecilere ve sivillere karşı her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz

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İletişim Başkanı Altun, İsrail ve Filistin arasındaki çatışma bölgelerinde muhabir, gazeteci ve medya kurumlarının hedef alınmasının, endişeye neden olduğunu belirterek, "Bu meslektaşlarımızın bazıları gerçeğin peşinde koştukları için maalesef hayatlarını kaybetmiştir. Gazetecilere ve sivillere karşı her türlü saldırı ve katliamı şiddetle kınıyoruz. Yalan haber yaymak, yanlış algı yaratmak ve sahadaki gerçekleri saklamak amacıyla gazetecilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Namuslu ve iyi gazetecilik çalışmalarının, kamunun nazarından saklanmaya çalışılan gerçekleri ortaya koyarak barışa hizmet edeceğine işaret eden Altun, "İçinde bulunduğumuz bölgesel çatışma ve kriz döneminde medya üzerinden yapılan bilgi savaşları, hakikate erişimimiz açısından tehdit oluşturuyor. Birtakım organize gruplar sürekli olarak dezenformasyon kampanyaları yürütüyor. Böylesi bir süreçte medya kurumları, aktardığı haberlerin teyitli ve doğrulanmış olmasına azami özeni göstermekle yükümlüdür" dedi.

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'HAYATINI RİSKE ATAN MESLEKTAŞLARIMIZA MİNNETTARIZ'

Tüm basın mensuplarını dezenformasyon kampanyalarına ve yalan haberlere karşı daha dikkatli olmaya ve dünya kamuoyunu manipüle ederek savaşa hizmet etmeye çalışanlara karşı uyanık olmaya çağıran Altun, devamında şöyle dedi:

"Gazetecilerin cesur ve özverili biçimde çatışma bölgelerinde gerçekleri aktarmak için kendi hayatlarını tehlikeye attıkları bir dönemde, medya kurumlarındaki editöryal ekiplere özellikle önemli bir rol düşmektedir. Doğru haber yapmalı ve dezenformasyon kampanyalarına karşı koymalıdırlar. Yayıncılar doğru bilgileri yayınlayarak ve teyitli gerçeklerin aktarımında ısrarcı olarak barışa katkıda bulunmalıdır. Kışkırtıcı söylemlere karşı bilhassa dikkatli olmalı ve haber kuruluşlarını istismar etmek isteyenlere fırsat vermemelidir. Gerçeğe hizmet etmek için hayatlarını riske atan sahadaki meslektaşlarımıza minnettarız. Bu cesur gazeteci arkadaşlarımız, sahadaki gerçeklerin peşinden giderek barışa hizmet etmenin kritik önemini gerçekten anlayan kişilerdir. Onlarla gurur duyuyoruz. İnsanlığın önüne muazzam imkanlar sunan bilgi çağında yaşıyoruz. Bununla birlikte gerçeği yok etmeye yönelik son derece tehlikeli yöntemlerin de kötü niyetli aktörler tarafından kullanıldığını görüyoruz. Yapmamız gereken hakikat ve barış için birlik olmak ve beraber mücadele etmektir."