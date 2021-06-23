İletişim Başkanı Altun, darbedilen İHA Muhabiri Uslu'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Uslu'nun görevi başında böyle menfur bir saldırıya uğramasından büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Altun, şunları kaydetti:



"Çok kızdım, öfkelendim, canım sıkıldı. Bu gerçekten kabul edilemez. İnşallah en kısa zamanda şifa bulursunuz. Cenabı Allah'tan bunu niyaz ediyorum. Bu, barbarlık ve kan donduran, insanlık dışı bir saldırı. Siz orada mesleğinizi yapıyorsunuz. Bir gazeteci olarak orada bulunuyorsunuz. Dünyanın neresinde olursa olsun, bu bir haber. Orada kaçak bir yapı yıkılıyor, bilinen bir kişinin yapısı. Bunu sizin haber yapmanızdan daha doğal bir şey daha olamaz. Ağzından basın özgürlüğünü, vatandaşın haber alma özgürlüğünü düşürmeyenler, şimdi seslerini çıkarmıyorlar. Burada resmen suçlarını bastırmak için kötülük yapmış durumdalar. Bu, kabul edilebilir bir şey değil. Biz bunun peşini bırakmayacağız."



Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Mustafa Uslu'ya selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti.



Habercilik görevini yerine getiren Uslu'ya karşı böyle bir barbarlığın ve saldırganlığın kabul edilemez olduğunun altını çizen Altun, "Hem şahsım hem de kurumumuz adına her zaman yanınızdayız, arkanızdayız. Saldırganların da hukuk önünde hesap vermesi için olayın takipçisi olacağız. Elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Gerçekten çok büyük bir soğukkanlılıkla bu vahşete karşı durmuşsunuz. Sizi onun için de tebrik ediyorum. Çok geçmiş olsun. Rabb'imden şifa diliyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



"BARBARLIĞI YAPANLAR HESAP VERECEK"



"Siz görevinizi yapıyorsunuz. Orada bir basın mensubunun böyle bir saldırıya uğraması benim hem yürüttüğüm görev adına da hem de insan olarak tepki göstermem gereken bir şey. Bu siyaset üstü bir şey, ideoloji üstü bir şey." vurgusu yapan Altun, şunları kaydetti:



"Ne yazık ki bu barbarlığı yapanları da tanıyoruz. Bu çok adice bir saldırı. Hukuk önünde bu faillerin hesap vermesi için biz süreci yakında takip edeceğiz. Bunlar size çok farklı şekillerde sağdan soldan yaklaşmaya çalışacaklardır. Siz gözünüzü budaktan sakınmayın. Hiçbir şekilde tedirginliğiniz, korkunuz olmasın. Sonuçta burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada devlet var, nizam var. Bu barbarlığı yapanlar hesap verecekler. Hiç endişeniz olmasın."



Öte yandan Altun, 25 Ekim'de yapılacak düğünü dolayısıyla Uslu ve eşini tebrik ederek kendilerine mutluluklar diledi.



Mustafa Uslu da kendisine sürecin başından bu yana destek olduğu için Altun'a teşekkür etti.

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