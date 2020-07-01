İlçede ilk koronavirüs vakası görüldü

Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, M.Ö. ve ailesinin Türkiye’de koronavirüsü vakasının ilk görüldüğü tarih olan 11 Mart’tan bugüne kadar ilçede tespit edilen ilk pozitif vaka olduğunu söyledi.

Bugüne kadar başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm bakanlıkların tedbirlerini ilçede uyguladıklarını ifade eden Gültekin, “Koronavirüs sürecinde ilçemizde hiç vaka olmadı. Gaziantep’e cenazeye giden 4 kişilik bir ailede koronavirüse rastlandı ve tedavilerine devam edilmekte. Aile ile temas kurduğu tespit edilen 12’si sağlık personeli toplam 42 kişinin testi negatif çıktı” dedi.

Anamur İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cem Adil de filyasyon çalışmalarının titizlikle tamamlandığını söyledi.