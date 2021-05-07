Şebeke lideri öğretmen çıktı! İl il dolaşmışlar, şaşırtan sözler...

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 kişinin kurdukları özel atölyelerde ürettikleri silahları il il dolaşıp sattığı bilgisine ulaştı. Yaklaşık 6 ay boyunca şüphelileri takibe alan ekipler, 27 Nisan'da operasyon düzenledi.

Adana merkezli Hatay, Gaziantep ve Tokat’ta belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapan polis, çetenin liderleri M.Ç.Y., F.H. ve M.Ş., M.K., F.Ç. ile T.H.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 53 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, piyade tüfekleri ile değişik çaplarda 1800 mermi ele geçirildi. Atölyedeki lazer cihazı ve namlu açmada kullanılan torna makinesine de el koyuldu.

'SİLAHI YOL KENARINDA BULDUK' DEDİLER

Emniyete götürülen şüphelilerin, ifadelerinde silah ticareti yapmadıklarını, 53 silahı yol kenarında bulup evlerine götürdüklerini öne sürdüğü öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç.Y., F.H., M.Ş. ile M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.Ç. ve T.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLİNCE DAHA ÇOK SİLAH ÜRETMİŞ

Operasyonun ardından şebekeyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şebekenin liderliğini yaptığı öne sürülen M.Ç.Y.’nin ilkokul öğretmeni olduğu, kendisine getirilen parçalarla Hatay’daki atölyesinde tabanca üretimi yaptığı ve bu silahların satışında da etkin rol oynadığı öğrenildi. Ayrıca pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesinin ardından M.Ç.Y.'nin daha fazla silah üretimi yaptığı da belirlendi.

SİLAHLARI ELDEN TESLİM ETMİŞLER

Şebekenin diğer lideri F.H.'nin, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde akaryakıt istasyonu işlettiği ve silah kaçakçılığını finanse ettiği belirtildi. Gizliliğe dikkat ettiği belirtilen şebekenin, atölyelerinde ürettiği silahları elden teslim ettiği tespit edildi.

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