Adana’da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şüphelileri belirledi. Savcılığın yakalama kararı ile harekete geçen ekipler, şafak operasyonu düzenledi. Tespit edilen 22 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1’i otomatik 17 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı ve bu silahlara ait çok sayıda mermi, silah yapımında kullanılan 37 namlu ucu, 2 tabanca gövdesi ile 436 gram esrar, 12 kök Hint keneviri ele geçirildi. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 20 şüpheli, emniyete götürüldü.

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