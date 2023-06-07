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İklim ve doğa için çözüm önerileri

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#WWF#Doğal Hayatı Koruma Vakfı#Dünya Çevre Günü
İklim ve doğa için çözüm önerileri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 07:00

WWF - Türkiye, balık nesli için İstanbul Boğazı’nın 2025’e kadar gırgır balıkçılığına tamamen kapatılmasını istedi.

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WWF - Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Doğal Hayatı Koruma Vakfı Yönetimi Kurulu Başkanı Nafiz Karadere, iklim krizi ve doğa kayıpları ile ilgili gelecek endişelerini giderecek maddeleri şöyle sıraladı:

“İklim kriziyle mücadele için sera gazı emisyonlarının bugünden itibaren 2030’a kadar en az yüzde 35 oranında azaltılması. Orman alanlarında, maden, turizm, yapılaşma gibi amaç dışı alan tahsisine ve aşırı ağaç kesimine son verilmesi. Kara, deniz ve tatlı su ekosistemlerinde, korunan alanlarımızın 2030’a kadar yüzde 30’a çıkarılması. Tüm kıyılarımızda gırgır avcılığı için avlanma derinliğinin minimum 50 metreye çıkarılması.

‘PLASTİK SIFIRLANMALI’

Doğa ve insanın sağlığı, çiftçinin refahı için, 2030’a kadar tarım alanlarının en az yüzde 25’inde onarıcı tarım yapılması. 2030’a kadar doğaya karışan plastiğin sıfırlanması.” 

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#WWF#Doğal Hayatı Koruma Vakfı#Dünya Çevre Günü

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