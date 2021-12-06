İklim krizi önerileri: Binaları yapı polisi denetlesin

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TBMM Küresel İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, bir grup gazeteciye, komisyon olarak yaptıkları çalışmalar ve devlet kurumlarına önerileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Eroğlu, sıraladıkları önerilerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Küresel iklim değişikliğiyle birlikte hem ülkemizde, hem de dünyanın çeşitli yerlerinde aşırı hava olayları sıklıkla görülmeye başlanmıştır. Tropik fırtınaların, şiddetli yağış ve sellerin, sıcak hava dalgaları, orman yangınları gibi meteorolojik olayların şiddet ve sayıları artmıştır. Bir yıl içerisinde yağacak yağışın, üçte birinin iki gün içinde düştüğü görülmektedir.

HOLLANDA’DA ÖRNEĞİ VAR

* Öncelikle tüm kurumların yeni duruma göre, yeni planlar yapması gerekmektedir. Özellikle binaların, kar yükü, rüzgar etkisi, dolu ve fırtınalara karşı dayanıklılığı gözden geçirilmelidir. Bazı ülkelerde olduğu gibi ‘yapı polisi’ diye adlandırılan bir kontrol mekanizması kurulabilir. Hollanda örneğinde olduğu gibi, bu teşkilat sürekli olarak binalarda periyotlarla kontrol ve denetleme yapmaktadır.

İLLERDE İKLİM KRİZİ EKİBİ

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* Aşırı hava olayları karşısında, zararların en aza indirilmesi için bütün şehir ve ilçelerde bir heyet kurulması faydalı olacaktır. Bu kurulda, Valilik, Çevre, Ulaştırma, Enerji, Tarım, Çalışma bakanlıklarının yanı sıra, AFAD, itfaiye, belediyelerin fen ve imar işleri müdürlüklerinden birer yetkili bulunmalıdır.

ŞEHİR PLANLARI DEĞİŞMELİ

* Bu kurulun alt birimleri, mevcut yapıları fırtına, hortum gibi aşırı hava olaylarına karşı dayanıklılığını incelemelidir. Bina sahiplerine ikazlarda ve yaptırımlarda bulunmalıdır. Mevcut şehir planlarının meteorolojik tahminler göz önünde bulundurularak yenilenmesi gerekir. Yeni şehir planlarında iklim verileri göz önünde bulundurulmalı, bunun hukuki alt yapısı oluşturulmalıdır.”

'CEP'TEN ANINDA UYARI

* Eroğlu “Şiddetli meteorolojik olaylar için erken uyarı sistemi, AFAD birimlerine, medya kuruluşlarına, mahalli idareleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, iletişim araçlarıyla vatandaşlarımıza da daha yaygın şekilde ulaştırılmalıdır. Küresel iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele hususunda var gücümüzle çalışmalıyız” dedi.

AKTİF HALE GETİRİLMELİ

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* “Kamu kurumları arasında koordinasyonun sağlanmalı, ‘İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu’ yeniden canlandırılmalıdır. Ayrıca ‘Çölleşme ile Mücadele Ulusal Koordinasyon Kurulu’ aktif hale getirilmelidir. Ülkemizde kuraklıklara dayanıklı bitki yetiştirilmesine öncelik verilmelidir.”