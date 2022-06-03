İklim elçilerine tam destek

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kendisinin öncülüğünde hazırlanan ‘Dünya Ortak Evimiz’ kitabının tanıtım programının ardından üniversitelerin iklim elçileriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, öğrencilerin projelerini ve taleplerini dinledi.

BEN DE MUSTARİBİM

Trakya Üniversitesi İklim Elçisi Başak Gençler, üniversitesinde geri dönüşüm kutularını yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ancak atıkların tamamının aynı yere boşaltıldığını gördüklerini dile getirdi. Erdoğan da “Çok doğru söylediniz aynı şeyden ben yıllardır çok mustaribim”dedi. “İnşallah söyleye söyleye bu işi başaracağız” diyen Erdoğan, Bakan Kurum’dan bu konunun daha iyi anlatılması için toplantı yapılmasını istedi.

Haberin Devamı

KOMPOST PROJESİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İklim Elçisi İrem Ayranpınar da üniversite yerleşkesindeki atıkları değerlendirip kompost elde etmeye başladıklarını, üniversitenin çiftliğinde bulunan hayvan atıkları, budama atıkları, yemekhaneden çıkan çiğ sebze, meyve atıklarını toplayarak kompost gübre elde ettiklerini anlattı. Emine Erdoğan da kompost atıkların doğaya faydası olacağına dikkati çekerek, “Kompost çok değer verdiğim bir proje. Çünkü hem israfı önleyecek hem de kimyasal gübreden kurtaracak olan büyük bir proje. Hepinizden rica ediyorum, uygulamayı desteklemenizi” ifadelerini kullandı.

TOHUM TOPU İSTEĞİ

Bursa Uludağ Üniversitesi İklim Elçisi Semanur Öztürk de tohum topu yaptıklarını, bunu 81 ilde 209 üniversitenin iklim elçileriyle eşzamanlı yapmak istediğini söyledi. Erdoğan da talebi memnuniyetle karşılayarak “Biz de yapalım” dedi.